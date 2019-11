Prezident FIFA by chcel 48 tímov už na najbližších majstrovstvách sveta, diskutuje s Katarom

FIFA už dávnejšie prijala rozhodnutie o účasti 48 tímov na MS 2026, ktoré budú hostiť USA, Kanada a Mexiko. Podľa Infantina uvažuje FIFA rozšíriť zoznam štartujúcich krajín už pre nadchádzajúci šampionát v Katare. "Ak by to bolo možné, tak prečo nie," uviedol 48-ročný Infantino a dodal: "Musíme zistiť, či je to uskutočniteľné. Prebiehajú diskusie s našimi katarskými priateľmi, rovnako rokujeme s ďalšími osobami v regióne, preto dúfam, že to bude možné. Ak sa to nakoniec nepodarí, budeme môcť aspoň povedať, že sme to vyskúšali."