Prezident Brazílie čelí obvineniam z korupcie a prania špinavých peňazí, branie úplatkov popiera

SAO PAULO 17. októbra (WebNoviny.sk) – Brazílska federálna polícia v utorok vzniesla nové obvinenia voči prezidentovi Michelovi Temerovi a navrhla, aby ho súdili za korupciu, pranie špinavých peňazí a zločinecké združovanie.

Obvinenia súvisia s údajným braním úplatkov v prospech spoločností spravujúcich prístavy. Vyplýva to z vyšetrovacej správy predloženej na najvyššom súde, ktorú sa podarilo získať agentúre The Associated Press.

Úplatky za politické výhody

Vyšetrovatelia okrem iného navrhujú, aby úrady zmrazili Temerov majetok. Okrem prezidenta obvinili aj jeho dcéru Maristelu a dvoch jeho spolupracovníkov. Temerov právnik tvrdí, že mu zatiaľ neumožnili prístup k spomínanej policajnej správe.

Predmetné vyšetrovanie sa týka vlaňajšieho Temerovho výnosu o riadení prístavov, ktorý predĺžil koncesiu pre prístav v meste Santos z 25 rokov na 35. Prezident od začiatku vyšetrovania popiera, že by bol daný výnos spojený s úplatkami.

Federálna polícia však tvrdí, že renovácie domu Maristely Temerovej z rokov 2013 – 2015 mohli zaplatiť z úplatkov určených prezidentovi, ktoré vyplatili jeho priateľovi Joaovi Baptistovi Limovi Filhovi. Predstavitelia spoločnosti J&F tvrdia, že Limovi Filhovi zaplatili 280-tisíc dolárov výmenou za politické výhody.

Predchádzajúce obvinenia

Generálna prokurátorka Raquel Dodge má teraz 15 dní na to, aby rozhodla, či bude s prípadom napredovať. Ak sa tak rozhodne, bude nasledovať hlasovanie v dolnej komore brazílskeho kongresu.

Na schválenie súdneho procesu, ktorý by viedol k suspendovaniu Temera, je potrebná podpora dvoch tretín poslancov. Prezidentovi končí 31. decembra funkčné obdobie.

Voči Temerovi už v minulosti dvakrát vzniesli obvinenia v súvislosti s korupciou, o ktorých hlasovali poslanci v dolnej komore. V oboch prípadoch ho podporili a pred súd ho neposlali.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

