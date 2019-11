Prezident „blaugranas“ dúfa, že Messi bude hrať za FC Barcelona až do 45 rokov

BARCELONA 5. mája (WebNoviny.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by mohol hrávať za španielsky klub FC Barcelona do svojich 45 rokov. Myslí si to súčasný prezident "blaugranas" Josep María Bartomeu.

Oslávi 32. narodeniny

Rodák z Rosaria na budúci mesiac oslávi 32. narodeniny a funkcionár z Camp Nou je presvedčený, že 5-násobný najlepší svetový futbalista má pred sebou ešte mnoho rokov futbalovej kariéry.

"V deň, keď Messi skončí s futbalom, už určite nebudem prezident FC Barcelona. Ešte má toho pred sebou veľa. Dúfam, že bude hrať až do 45 rokov," povedal Bartomeu podľa webu denníka AS.

Kontrakt do roku 2021

Messi pôsobí v barcelonskom klube od štrnástich rokov a odvtedy sa z neho stala najväčšia postava dejín "FCB". V úvodnom semifinálovom zápase Ligy majstrov 2018/2019 proti FC Liverpool (3:0) strelil už 600. gól klubovej kariéry.

"Keď k nám príde hrať nejaký tím, prezident súpera sa ma skoro vždy opýta, či Messi nastúpi. Vedia, že by to pre ich mužstvo mohlo znamenať problém, ale majú radi futbal a chcú ho vidieť hrať. Neviem, aké má Leo plány, ale bolo by fantastické mať ho v tíme, keď budeme otvárať nový štadión," doplnil Bartomeu.

Messiho aktuálny kontrakt s barcelonským klubom platí do roku 2021, renováciu štadióna Camp Nou a zvýšenie kapacity na 105-tisíc miest by radi dokončili o dva roky neskôr.

