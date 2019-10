Prevádzka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nie je ohrozená, tvrdí jej „dcéra“

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Prevádzka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) nie je žiadnym spôsobom ohrozená. Tvrdí to jej dcérska spoločnosť Infra Services, a. s., zabezpečujúca pre BVS servisnú a investičnú činnosť v súvislosti s návrhom na svoj výmaz z Registra partnerov verejného sektora (RPVS).

"Tento výmaz však neznamená vznik žiadnych povinností pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, ktorá bude mať svoju prevádzku plnohodnotne zabezpečenú," uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva Infra Services Zsolt Lukáč, ktorý bol donedávna predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom BVS. Firma Infra Services zároveň informovala, že o výmaz firmy z uvedeného registra nepožiadal Lukáč.

Bez zodpovednosti za sankcie

"Zákon o RPVS je nastavený tak, že prikazuje partnerovi verejného sektora, aby v prípade obvinenia zo strany tretej osoby dokazoval neexistenciu určitých skutočností, čo je objektívne takmer nemožné (dokázať sa dá iba niečo, čo existuje)," uviedol Lukáč.

"Aj keď podľa vyjadrenia všetkých členov predstavenstva nemajú pochybnosti o správnosti údajov zapísaných v RPVS, nemožno od členov predstavenstva spravodlivo požadovať, aby osobne niesli riziko vzniku zodpovednosti za prípadné sankcie pri takto nastavenej legislatíve," upozornil predseda predstavenstva Infra Services.

Dcérska firma BVS tak reagovala na znepokojenie malých akcionárov BVS v súvislosti so žiadosťou o výmaz Infra Services z registra.

BVS neinformovali

"Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo bez toho, aby informovalo Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a akcionárov o výmaze Infra Services z Registra partnerov verejného sektora. Toto rozhodnutie považujeme za veľmi nešťastné a dá sa povedať, že pomaly až protizákonné z toho dôvodu, že ohrozuje fungovanie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti," informoval agentúru SITA počas mimoriadneho valného zhromaždenia BVS 15. apríla zástupca malých akcionárov Miroslav Dragun.

Tvrdil, že žiadosť o výmaz dcérskej firmy mal podpísať Lukáč ako predseda jej predstavenstva.

Zvažujú právne kroky

"Pán Lukáč zastupoval v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti mestá a obce, a nie súkromného investora, ktorý je v Infra Services. A preto zvažujeme ako akcionári aj právne kroky, či už proti pánovi Lukáčovi alebo Infra Services, pre poškodzovanie záujmov akcionárov a spoločnosti," poznamenal Dragun.

"Nie je možné, aby sme ohrozili vzájomný obchodný vzťah materskej a dcérskej spoločnosti v rozsahu viac ako 40 mil. eur, a tým pádom ohrozili obnovu a rozvoj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v celom Bratislavskom kraji a v časti Trnavského a Trenčianskeho kraja," upozornil Dragun. Lukáč podľa neho prekročil svoje kompetencie a práva, nekonal vo verejnom záujme miest a obcí, ale v záujme súkromnej spoločnosti.

Oceňujú záujem

"Spoločnosť Infra Services oceňuje, že aj malí akcionári BVS sa zaujímajú o dianie vo vodárenskom prostredí. Opakuje však, že prevádzka BVS nie je žiadnym spôsobom ohrozená," poznamenal Lukáč. Zároveň vyslovil súhlas s názorom prvej námestníčky primátora Bratislavy Tatiany Kratochvílovej, že najdôležitejšie je plne zabezpečovať služby, na ktoré je BVS zriadená.

Kratochvílová začiatkom tohto týždňa povedala, že výmaz Infra Services z Registra partnerov verejného sektora nemôže byť vykonaný. "Bolo by to v rozpore so zákonom. Predpokladám, že nové predstavenstvo (BVS) bude konať v zmysle Obchodného zákonníka v záujme mesta Bratislavy alebo celého regiónu a plne bude zabezpečovať služby, na ktoré je zriadená Bratislavská vodárenská spoločnosť," povedala pre agentúru SITA Kratochvílová.

Možná súvislosť so súdom

Podľa neoficiálnych informácií žiadosť o výmaz dcérskej firmy BVS môže súvisieť s trvajúcim súdnym procesom o preukázanie vlastníctva spoločnosti Infra Services.

BVS má v nej podiel 51 % a súkromná firma Hedin 49 %. Jej spoločníkom je podľa RPVS Peter Ďurček, štátny tajomník za SNS na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Predtým bol jeho partnerom v tejto firme Juraj Bugala, súčasný podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie. Obaja sú spoločníkmi Advokátskej kancelárie Bugala - Ďurček, s. r. o., so sídlom v Bratislave.

