Prestup Škriniara do PSG sa komplikuje, Inter zmenil stratégiu a svoj názor dali jasne najavo i fanúšikovia

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Prestup slovenského futbalového obrancu Milana Škriniara z talianskeho Interu Miláno do francúzskeho Paríža St. Germain sa komplikuje.

Ako referuje web football-italia.net, funkcionári „nerazzurri“ zmenili stratégiu v prípade 27-ročného kapitána slovenskej reprezentácie a pod Eiffelovku ho pustia jedine v prípade neodolateľnej finančnej ponuky.

V uplynulých dňoch sa už zdalo, že Škriniar je na najlepšej ceste presunúť sa z milánskeho San Sira do parížskeho Parku princov. Francúzsky gigant však dosiaľ nenašiel spoločnú reč s predstaviteľmi Interu a tí najnovšie zmenili pohľad na situáciu.

Inter sa v aktuálnom prestupovom období usiloval o získanie brazílskeho obrancu Gleisona Bremera, ktorý mohol zaplátať dieru po odchode Škriniara do PSG. Bremer však napokon uprednostnil konkurenčný Juventus Turín. Podľa známeho talianskeho novinára Gianlucu Di Marzia už Inter počas tohtoročného leta nechce Škriniara predať, pokiaľ nepríde mimoriadne presvedčivá ponuka. Ak by sa tak nestalo, slovenský zadák by ďalej pokračoval v drese milánskeho Interu.

Zotrvanie Škriniara by nepochybne potešilo fanúšikov Interu. Tí v stredu rozvinuli pred sídlom klubu transparent, ktorým vyzývali vedenie, aby nesiahalo na Škriniara.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené