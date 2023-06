Prestížny Triple Gold Club sa po finále MS v hokeji 2022 rozrástol o prvého Fína

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prestížny Triple Gold Club, ktorý združuje držiteľov všetkých troch najcennejších hokejových trofejí - Stanleyho pohára a zlatých medailí z majstrovstiev sveta a zimných olympijských hier, má po svetovom šampionáte 2022 vo Fínsku už 30 členov.

Novým členom sa stal fínsky útočník Valtteri Filppula, ktorý v minulosti ešte v roku 2008 získal Stanleyho pohár s Detroitom Red Wings, v roku 2022 bol súčasťou zlatého fínskeho výberu na MS aj ZOH.

V Triple Gold Clube je v súčasnosti jedenásť Kanaďanov, deväť Švédov, sedem Rusov, dvaja Česi a Valtteri Filppula je v elitnej spoločnosti prvým Fínom.





Ako najmladší sa do prestížneho klubu dostal Kanaďan Jonathan Toews, ktorý zlatú trojkorunu získal v roku 2010 vo veku 22 rokov a 42 dní. Okrem 30 hokejistov sa všetky potrebné ocenenia podarilo pozbierať aj jednému trénerovi - Kanaďanovi Mikovi Babcockovi.

Triple Gold Club prehľad hokejistov so zlatou trojkorunou triumf na OH aj MS a zisk Stanleyho pohára Jaromír Jágr (ČR), Jiří Šlégr (ČR), Scott Niedermayer (Kan.), Brendan Shanahan (Kan.), Joe Sakic (Kan.), Rob Blake (Kan.), Chris Pronger (Kan.), Thomas Jönsson (Švéd.), Hakan Loob (Švéd.), Mats Näslund (Švéd.), Peter Forsberg (Švéd.), Nicklas Lidström (Švéd.), Fredrik Modin (Švéd.), Valerij Kamenskij (Rus.), Alexej Gusarov (Rus.), Viačeslav Fetisov (Rus.), Igor Larionov (Rus.), Alexander Mogiľnyj (Rus.), Vladimir Malachov (Rus.), Henrik Zetterberg (Švéd.), Niklas Kronwall (Švéd.), Mikael Samuelsson (Švéd.), Eric Staal (Kan.), Jonathan Toews (Kan.), Patrice Bergeron (Kan.), Sidney Crosby (Kan.), Corey Perry (Kan.), Pavel Daciuk (Rus.), Jay Bouwmeester (Kan.), Valtteri Filppula (Fín.)

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

