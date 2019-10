Prešovský kraj získal desiatky miliónov eur z eurofondov, vybuduje aj unikátne historické parky

„Je to významný úspech v presadzovaní záujmov kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce. Tešíme sa kvalitným projektovým žiadostiam, ktoré budú podporené a prinesú aj reálne benefity. Neboli síce uspokojené všetky požiadavky a nebolo vyhovené všetkým žiadateľom, no fakt, že priamo do našich obcí a miest smeruje viac ako 11,5 milióna, považujeme za výborný výsledok,“ konštatoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.