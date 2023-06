Prešovský kraj je po záplavách v pohotovosti, cestári odstraňujú škody

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pri záplavách v prešovskom regióne, ktoré vyčíňali uplynulý víkend, ale aj počas pondelka, pomáha aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). V pohotovosti je technika i zamestnanci Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK).

Najrozsiahlejšie následky v obci Lomné

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, počas víkendu SÚC PSK poskytovala súčinnosť vo viacerých lokalitách kraja. „Najrozsiahlejšie následky povodne odstraňovali cestári v obci Lomné v Stropkovskom okrese, kde čaty cestmajsterstiev zasahovali od soboty 18. júla a nepretržite pokračujú až do odvolania.

V nedeľu 19. júla bola nasadená aj technika v meste Snina a obci Kvačany, rovnako evidujeme zásahy v obci Dávidov vo Vranovskom okrese. Aktuálne dnes od 15:00 zasahujú cestári aj na úseku Medzilaborce - Borov,“ informovala Jeleňová.

V pohotovosti sú podľa Jeleňovej ľudia i cestárska technika. V teréne počas víkendu do neskorých nočných hodín pracovalo s ťažkými mechanizmami takmer 25 ľudí zo SÚC PSK. „Na ceste Medzilaborce – Borov sú aktuálne nasadené tri cestárske stroje,“ dodala hovorkyňa. Rozsah prác je pritom rôzny, od čistenia odvodňovacích rigolov, priepustov, priekop, až po čistenie nánosov na cestách, zametanie a umytie bahnom zasiahnutých ciest.

Situáciu pravidelne monitorujú

„Väčšie škody na majetku, teda na cestách II. a III. triedy, sme po uplynulom víkende nezaznamenali. Aktuálne sú naši cestári nasadení na záchranné práce a odstraňovanie škôd po povodniach,“ uviedla Jeleňová.

Podľa hovorkyne situáciu v kraji cestári pravidelne monitorujú a absolvujú kontrolné dni na veľkých stavbách ohrozených prívalovými dažďami. „Vo všetkých okresoch evidujeme v týchto dňoch zaplavovanie priekop pri cestách ornicou z poľnohospodárskych pozemkov. Vznikajú nám škody najmä v súvislosti s naplaveninami z polí, ktoré nie sú osiate plodinami. Problémy máme na úsekoch Prešov – Klenov či Kapušany – Demjata,“ dodala Jeleňová.





