Prešovská univerzita si uctila Pavla Čekana, významnému vedcovi udelila čestný doktorát

Prešovská univerzita v Prešove (PU) na pondelkovom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU udelila čestný titul doctor honoris causa slovenskému vedcovi pôsobiacemu v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a onkológie Pavlovi Čekanovi, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti MultiplexDX. Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková.

Práca v špičkových inštitúciách

Pripomenula, že Čekan patrí medzi významných výskumných pracovníkov s viac ako 15-ročnými skúsenosťami práce v špičkových výskumných a vládnych inštitúciách.

„Pavol Čekan patrí medzi významných vedcov, inovátorov a podporovateľov rozvoja nových technológií v národnom a medzinárodnom meradle. Svojou prácou prispieva k zvyšovaniu presnosti a personalizácii diagnostiky onkologických a ďalších závažných ochorení. Významnou mierou sa podieľa na rozvoji moderných diagnostických metód, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou správnej a včasnej terapie a rozširujú možnosť zachovania zdravia ľudskej populácie,“ vyzdvihol prínos oceneného vedca rektor PU Peter Kónya.

Nechýbala ani prednáška

Pavol Čekan označil udelenie ocenenia za poctu. „Udelenie čestného doktorátu považujem za návrat ku koreňom mojej rodiny, za návrat domov, za obrovské uznanie Alma Mater mojej manželky a mnohých členov mojej rodiny, čo si nesmierne vážim. Znamená to pre mňa naozaj veľmi veľa,“ uviedol Čekan, ktorý pri príležitosti udelenia čestného doktorátu na slávnostnom zasadnutí predniesol prednášku s názvom Ribonukleová kyselina (RNA) – precízny biomarker pre diagnostiku rakoviny a infekčných ochorení.





„Moje malé či väčšie objavy a inovácie využívajú vedci dodnes a ja verím, že čoskoro prídu aj tie veľké a prelomové, najmä v diagnostike rakoviny,“ dodal ocenený vedec.

Pavol Čekan

sa narodil 25. marca 1979 v Prešove. Študoval biochémiu na Islandskej univerzite, kde získal doktorát z chémie.





Za svoju vedeckovýskumnú a inovatívnu činnosť dostal viacero významných ocenení. V roku 2016 získal prestížnu cenu StartUp Awards, stal sa víťazom v kategórii Science a celkovým víťazom súťaže.





V poslednom období sa MultiplexDX pod jeho vedením zaradila medzi 100 najlepších inovatívnych spoločností v Slovenskej republike a v Európe v rámci New Europe 100 Challengers 2017.

V priebehu pandémie COVID-19 viedol vývoj RT-PCR a LAMP testov na detekciu SARS-CoV-2, ktoré boli registrované, overené, certifikované, predávané, darované a poskytované ako humanitárna pomoc v 26 krajinách sveta.





Je autorom a spoluautorom 40 vedeckých článkov s viac ako 1600 citáciami.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.