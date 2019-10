Prešovská EPERIA sa dostala do TOP 6 najzelenších nákupných centier na svete

8.7.2019 (Webnoviny.sk) - Projekt z dielne spoločnosti J&T Real Estate ( JTRE ) získal prestížny certifikát BREEAM Excellent v najaktuálnejšej schéme BREEAM International New Construction 2016 a stal sa tak jedným zo šiestich nákupných centier vo svete, ktoré sa môžu pochváliť takýmto vysokým medzinárodným ekologickým hodnotením.

"Je to výborná správa, že sa nám podarilo splniť prísne podmienky stupňa Excellent a zaradili sme sa tak s Eperiou na svetovú úroveň, čo sa týka ekologického prístupu budovania a prevádzkovania nákupných centier. Eperia priniesla už pri otvorení nový štandard v oblasti dopravy a mobility. Obchodné centrum je úplne bezbariérové, ponúka nabíjačky pre elektromobily, vďaka inštalácii včelína, hmyzieho hotela, vtáčích búdok a búdok pre netopiere podporuje biodiverzitu," vymenoval niektoré environmentálne aktivity centra Peter Píš, vedúci oddelenia leasingu JTRE.

Súčasťou zeleného prístupu je aj rozvoj miestnej komunity. V spolupráci so samosprávou vybudovala Eperia na neďalekom sídlisku pre obyvateľov moderné outdoorové workoutové ihrisko a priamo pri obchodnom centre postavila detské ihrisko, ktoré patrí k najnavštevovanejším v Prešove.

Eperia Shopping Mall s 93 prevádzkami a celkovou prenajímateľnou plochou 21 970 štvorcových metrov sa nachádza v obchodnej zóne na sídlisku Sekčov. Otvorená bola koncom novembra 2017 a už za prvý rok dosiahla návštevnosť 3,5 milióna ľudí. Dominantou je centrálne námestie otvorené cez dve podlažia, ktoré poskytuje priestor pre zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové akcie. Obyvatelia severovýchodu Slovenska, zo spádovej oblasti zahŕňajúcej 330-tisíc ľudí, prichádzajú do Eperie za značkami ako H&M, C&A, Lindex, New Yorker, Guess and PEPE Jeans, Betty Barclay, A3 Sport, ECCO, EXI sport, CCC, Tchibo či Flying Tiger Copenhagen. Dopĺňajú ich potraviny Fresh Supermarket, kaviarne, bary, puby, reštaurácie, pobočky bánk a telekomunikačných operátorov či najmodernejšia prevádzka Slovenskej pošty.

Úspešné fungovanie centra potvrdzuje aj príprava jeho rozšírenia o ďalších 10-tisíc štvorcových metrov na troch podlažiach. Extenzia prinesie nové značky, fitness centrum, kiná a gastro prevádzky vrátane samostatne stojacej prevádzky Burger King. V rámci druhej etapy tiež pribudne k súčasným 561 ďalších 200 parkovacích miest a zastávka MHD priamo pri nákupnom centre. Otvorenie rozšírenia je plánované na tretie narodeniny EPERIA Shopping Mall na jeseň 2020.

