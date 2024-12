Prešovčanom z bytovky zničenej výbuchom rozdelia prvé peniaze z verejnej zbierky

11.12.2019 (Webnoviny.sk) - Jednorazový príspevok na prekonanie zložitej životnej situácie vo výške 10-tisíc eur na byt a príspevok vo výške 500 eur na rodinu, bývajúcu v jednom byte, po dobu šiestich mesiacov dostanú obyvatelia výbuchom plynu zničenej bytovky na Mukačevskej ulici číslo 7.

Ide o prerozdelenie prvých prostriedkov z verejnej zbierky mesta Prešov určenej na pomoc občanom postihnutých piatkovou tragédiou. Ako ďalej informovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, k 10. decembru k 11:00 bolo na účte, ktoré vytvorilo mesto na pomoc rodinám, vyše 2,27 milióna eur.

Prerozdelenie prostriedkov

Z týchto prostriedkov dostanú kompenzáciu aj obyvatelia vchodu na Mukačevskej ulici číslo 9, ktorých museli tiež evakuovať, a do svojich bytov sa nebudú môcť z bezpečnostných dôvodov vrátiť minimálne do začiatku demolácie vrchných poschodí zničenej susednej bytovky.

Obyvatelia tohto vchodu dostanú jednorazový príspevok 3 000 eur na byt a príspevok 500 eur na rodinu v ňom bývajúcu počas troch mesiacov. Zásady prerozdeľovania prostriedkov schválilo na stredajšom rokovaní všetkých 27 prítomných poslancov.

Príspevok poskytnú ľuďom, ktorí mali na adresách trvalý pobyt alebo sa tam zdržiavali najmenej tri mesiace. Ak prišli o doklady, môžu to podľa pravidiel dokázať aj prostredníctvom svedkov. Zásady obsahujú tiež vzory žiadostí o vyplatenie oboch druhov príspevkov. Žiadosti je potrebné doručiť na Mestský úrad v Prešove najneskôr do 31. januára 2020, dokedy potrvá aj zbierka vyhlásená mestom.





„Celá suma po odpočítaní sumy, ktorú teraz zabezpečíme na úhradu nájomného, bude potom prerozdelená pre obyvateľov bytového domu číslo 7 v takom pomere k metrom štvorcovým bytovej plochy, o ktorú prišli. Celá čiastka sa prerozdelí týmto pomerom, čo sa nám zdá najtransparentnejšie a najspravodlivejšie,“ zdôvodnila návrh zásad Turčanová.

Upravujú mestské byty

Ako dodala, počas zasadnutia zastupiteľstva ešte v rámci rozpočtových opatrení plánuje pre ľudí zasiahnutých tragédiou mesto prerozdeliť z mestských peňazí ďalších 50-tisíc eur. Primátorka tiež informovala poslancov, že správca mestských priestorov Prešov Real upravuje viacero mestských bytov, aby boli v čo najkratšom čase k dispozícii ľuďom, ktorí ostali bez strechy nad hlavou.





Ide o osem bytov, štyri apartmány v hoteli Senátor a priestory bývalého Denného centra na Popradskej ulici. Podľa aktuálnej situácie žije v internáte na Volgogradskej ulici 11 ľudí.





Turčanová pripomenula, že doteraz z rozpočtu mesta vyplatili ľuďom 42 mimoriadnych dávok v celkovej výške 8 400 eur. V súčasnosti mesto stále prijíma dary a dotácie od ďalších miest, obcí a iných organizácií.





V pondelok na účet prišla aj miliónová vládna dotácia na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici.

Demontáž vrchných poschodí

Na Mukačevskej ulici v Prešove aj počas stredy prebiehajú prípravné a zabezpečovacie práce na demontáž vrchných poschodí bytového domu číslo 7.





„Od rána prebieha navážanie podkladového materiálu s kamenivom a betónovými panelmi. Postupne bude vytvorený ochranný val po obvode celého bytového domu. Okrem toho boli z miesta odstránené stromy a boli demontované stĺpy verejného osvetlenia v okolí bytovky. V neposlednom rade sa zabezpečujú všetky siete po zemou. Priestor je oplotený a strážený príslušníkmi polície,“ informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.





Piatkové nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove naďalej platí mimoriadna situácia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.