Prerozdeľujú sa voliči, ale pokles Smeru-SD nie je zatiaľ výrazný, komentuje Baránek najnovší prieskum

"Prerozdeľujú sa voliči. Tí ľavicovejší si možno teraz vyberajú koalíciu strán Progresívne Slovensko a Spolu. To by mohol byť jeden z dôvodov. Uvidíme, ako to zamieša vznik politickej strany Andreja Kisku," dodal Baránek. Podľa neho sa od nového roka v Smere nič výrazné neudialo na to, aby strane klesali preferencie.