Prepúšťanie v U.S. Steel Košice podľa Fica nemusí znamenať problémy na trhu s oceľou

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Situácia v košickej oceliarni nie je taká jednofarebná, ako ju maľuje U.S. Steel. Tvrdí to predseda Smeru-SD Robert Fico, podľa ktorého je potrebné posúdiť, či ohlásené prepúšťanie je výsledkom reálnych problémov na trhu s oceľou, alebo pokus amerického investora získať niečo od slovenskej vlády.

Využitie situácie

„Musíme si naozaj postaviť otázku, či ide o reálny tlak, ktorý vyplýva z objektívnych okolností, alebo zase je to iba nejaké využitie situácie, že poďme si znovu niečo vypýtať. Veď aby sme neprepúšťali, tak nám tá vláda možno niečo dá,“ vyhlásil na pondelňajšej tlačovej konferencii Fico, ktorý zároveň pripomenul, že americký investor za posledné roky vytiahol z košického U.S. Steelu miliardu eur mimo územia Slovenskej republiky.

Predseda najsilnejšej koaličnej strany zároveň dodal, že bude vládu podporovať v jej rozhodnutiach smerom ku košickej oceliarni, zároveň však tvrdí, že celá situácia si vyžaduje vážnu odbornú diskusiu. „Lebo nie je to také jednoduché a nie je to také jednofarebné, ako nám to U.S. Steel momentálne maľuje,“ tvrdí.

Vláda by mala vstupovať ako posledná

Šéf Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško tvrdí, že vláda by mala do celej veci vstupovať až ako posledná možná inštancia. Prednosť dáva rokovaniam medzi vedením firmy a ostatnými zainteresovanými stranami.

„Nemyslím si, že zodpovednosť leží na pleciach slovenskej vlády. Naopak si myslím, že na pleciach slovenskej vlády leží až to posledné riešenie, ak zlyhajú rokovania manažmentu a U.S. Steelu s ostatnými zainteresovanými stranami,“ dodal.

Vedenie košického U.S. Steelu v piatok 19. júla oznámilo, že s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy plánuje do konca roka 2021 znížiť počet zamestnancov v U.S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. V košickom U.S. Steele pracuje takmer 12 tisíc zamestnancov a podnik patrí do americkej korporácie U.S. Steel.





