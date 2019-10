Prepichnuté pľúca či otras mozgu, trinásť zranených Nitranov bojovalo o titul cez silné bolesti

NITRA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Až trinásť hokejistov HK Nitra bolo počas play-off Tipsport ligy 2018/2019 zdravotne indisponovaných.

Napriek veľkému počtu zdravotných obmedzených získali Nitrania strieborné medaily.

Hráči HC ‘05 iClinic Banská Bystrica počas oslavy titulu po piatom finálovom zápase ply-off hokejovej Tipsport ligy medzi HC ‘05 iClinic Banská Bystrica – HK Nitra. Banská Bystrica, 16. apríl 2019.





Agentúra SITA prináša vyjadrenie HK Nitra v plnom znení:





Branislav Mezei - V semifinálovej sérii so Zvolenom mal vysoké horúčky. Konkrétne pred tretím a štvrtým zápasom mal ešte ráno teplotu 39,2, napriek tomu v oboch zápasoch nastúpil.





Miroslav Pupák - Po faule Petra Ulrycha v piatom zápase série proti HKM Zvolen utrpel otras mozgu. Snažil sa vrátiť do siedmeho zápasu proti Zvolenu, skúšal to aj vo finále, ale jeho minutáž bola len symbolická, vždy sa mu prejavili závraty, a tak do finále už potom ani nezasahoval.





Kenney Morrisson - Po škaredom ataku Jozefa Šveca ešte v druhom zápase série proti Dukle Trenčín mal potrhané väzy v ramene. Odhadovaná liečba bola 6-8 týždňov, skúsil to už po troch, ale proti Zvolenu nastupoval iba na pár striedaní, postupne pod vplyvom okolností hral síce častejšie, ale ak ste ho nevidel ani raz vystreliť, ani raz niekoho naraziť na mantinel, tak už poznáte dôvod. Jeho fyzické obmedzenie v zápasoch bolo naozaj výrazné.





Mitch Versteeg - Zranil sa hneď v prvom striedaní prvého zápasu proti Dukle Trenčín. Zlomil si kostičku v ruke. Bitku s Michalom Hlinkom tak absolvoval už so zlomenou rukou. Po druhom zápase štvrťfinále absolvoval menší chirurgický zákrok. Výrazne bol obmedzovaný najmä pri prihrávkach a pri streľbe.





Matúš Rais - Mal natiahnuté väzy v kolene od druhého zápasu vo Zvolene, ktorý ani nedohral. Veľkými bolesťami trpel aj v ďalšom priebehu tejto série a takisto vo finále.





Adrián Sloboda - Počas série proti Zvolenu ho trápili žalúdočné problémy, pre ktoré vynechal jeden zápas.