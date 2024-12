Premiéra Conteho vypočúvali prokurátori, dôvodom je pomalé prijímanie opatrení počas pandémie

Hlavná prokurátorka Maria Cristina Rota dorazila v piatok ráno spolu so svojím tímom do úradu premiéra Palazzo Chigi v Ríme. Okrem Conteho by mala vypočúvať tiež ministrov vnútra a zdravotníctva. Taliansko zaznamenalo prvý domáci prípad 21. februára v provincii Lodi v Lombardsku. Vláda dala desať miest v provincii okamžite do karantény, aby zastavila šírenie vírusu.