Premiér Pellegrini sleduje dostavbu elektrárne v Mochovciach, s ministrom Žigom plánuje návštevu

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini zatiaľ nehovorí o meškaní dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce a o jej predražovaní.

„Pozorne sledujem vývoj a postup prác. S pánom ministrom plánujeme opätovnú návštevu Mochoviec, aby som tam priamo zistil aktuálny stav. Zatiaľ vychádzam z informácií, že na dostavbu a spustenie tretieho bloku je dostatok finančných prostriedkov a malo by sa začať s postupným zavážaním paliva,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Pellegrini.

Žiada o zdržanlivosť

Predseda vlády vyzýva pri téme dostavby dvoch mochoveckých jadrových blokov na odbornú diskusiu. Nerád by do toho vnášal politiku. „Ja by som možno na tomto mieste požiadal média aj politické strany o určitú mieru zdržanlivosti, aby naši politickí oponenti presunuli svoje pochybnosti na odbornú úroveň, pretože spustenie jadrových blokov pochopiteľne vyvoláva pozornosť aj okolitých krajín. A ja by som bol nerád, keby sa z nejakých odborných diskusií stala veľká politická téma, ktorá má presah cez hranice, a aby sme otváraním týchto vecí si ešte nevytvárali dosť nepríjemnú situáciu v medzinárodnej otázke,“ podotkol Pellgerini.

Premiér znova zopakoval, že jeho vláda nepripustí, aby sa do prevádzky dostali jadrové bloky, ktoré by mohli byť pre Slovensko alebo okolité krajiny nebezpečné.





„Chcem uistiť všetkých občanov Slovenskej republiky, že urobíme všetko preto, aby tá stavba bola bezpečná, aby spĺňala všetky medzinárodné normy a pravidlá. Bloky nepustíme do prevádzky bez toho, aby sme mali istotu, že sú bezpečné a nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko ani pre Slovenskú republiku, ale ani pre občanov Maďarska, Rakúska, Poľska, Česka či Ukrajiny,“ konštatoval Pellegrini.

Možné meškanie a predražovanie stavby

V ostatných dňoch sa začalo hovoriť o možnom posunutí termínov dostavby Mochoviec, ako aj o jej predražovaní. Termíny dostavby by sa mali posunúť o niekoľko týždňov, rozpočet by sa mal navýšiť zo súčasných 5,4 miliardy eur na 5,6 miliardy eur.





Slovenské elektrárne zatiaľ medializované informácie nepotvrdili, ani nevyvrátili. V priebehu apríla, po ukončení analýz a rokovaní riadiacich orgánov, chcú elektrárne informovať o opatreniach na minimalizáciu dopadov na rozpočet a harmonogram dostavby mochoveckých blokov.





Proti dostavbe Mochoviec sa po dlhšej odmlke postavili aj rakúski ochranári. Rakúska organizácia GLOBAL 2000 v ostatných dňoch v rakúskych médiách šírila na základe utajovaného zdroja informáciu, že odolnosť stien reaktora je vplyvom vŕtania znížená.





Podľa Úradu jadrového dozoru SR rakúska organizácia za účelom zastavanie uvádzania nových jadrových blokov v Mochovciach neváha šíriť „klamlivé a zavádzajúce informácie“. Slovenský kontrolný orgán stále vedie s rakúskou vládou o dostavbe tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce takzvaný bezpečnostný dialóg. Intenzívne komunikuje aj s GLOBAL 2000.

Kritika z Rakúska

Na základe zverejnených informácií od GLOBAL 2000 sa začali v otázke dostavby Mochoviec aktivizovať aj rakúski politici. Rakúski sociálni demokrati vzniesli v parlamente požiadavku na ministerku životného prostredia Elisabeth Köstinger. Ich hovorca Erwin Preiner chce od ministerky vedieť, aké okamžité kroky podnikne na zabránenie plánovanému uvedeniu oboch blokov do prevádzky.

Taktiež sa ministerky pýta, prečo už neprijala relevantné opatrenia počas rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie a či už prebehlo nové posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie. Vláda Horného Rakúska požiadala slovenskú vládu, aby zastavila dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach, lebo predstavuje atómové riziko pre Európu.





Podľa aktuálnych informácií zverejnených Slovenskými elektrárňami bol ku koncu januára tohto roku tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce dokončený na 98,3 %. Štvrtý blok na 86,63 %. Na dostavbe dvoch jadrových blokov bolo doteraz odpracovaných 85,4 milióna človekohodín.

Mali byť dostavané v roku 2012

Podľa posledných oficiálnych vyjadrení by mal byť tretí blok dokončený v tomto roku a štvrtý zhruba o rok neskôr. Podľa prvých plánov spred dvanástich rokov mali byť nové mochovecké bloky pritom dostavané v roku 2012, respektíve 2013 a mali stáť 2,8 miliardy eur.





Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.





Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

