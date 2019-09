Premiér Pellegrini rečiam o predčasných voľbách neprikladá veľkú váhu

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini neprikladá rečiam o predčasných voľbách veľkú váhu. Povedal to po rokovaniach v Bruseli s tým, že tieto správy videl, ale pokiaľ vie, padlo to len v nejakej diskusii a nemyslí si, že by bol konflikt v koalícii taký veľký, že by sa museli konať predčasné voľby.

Súhlas minimálne 90 poslancov

Pellegrini pripomenul, že na to, aby sa mohli konať predčasné voľby, treba súhlas minimálne 90 poslancov NR SR. Na novinársku otázku o predčasných voľbách reagoval vo štvrtok predseda SNS a NR SR Andrej Danko.

"V živote nič nie je isté a vždy je všetko otvorené. Už je však časovo s tým problém, zákonná lehota je 110 dní. Ja sa pokúsim urobiť všetko pre to, aby sa všetky nedorozumenia vyriešili," uviedol Danko a dodal, že sa bude snažiť, aby bol na Koaličnej rade prítomný aj predseda vlády.

Vyriešili by sa tak podľa neho nedorozumenia medzi vládou, koalíciou a parlamentom. Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu 110 dní pred ich konaním. Podľa Danka by sa termín predčasných volieb už nestihol.

Konflikt pre voľbu ústavných sudcov

Konflikt v koalícii nastal pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Proti tomu, aby ich parlament volil, bol pôvodne predseda Smeru-SD Robert Fico.





Podpredseda strany Pellegrini, Danko aj šéf Mosta-Híd Béla Bugár, ako aj opozícia, prejavovali snahu zvoliť chýbajúcich šesť mien. Napokon sa vo štvrtok večer podarilo zvoliť jedného kandidáta - Radoslava Procházku.





Prezidentka Zuzana Čaputová avizovala, že sudcov nebude menovať, pokiaľ nebude mať k dispozícii všetky mená. Pellegrini verí, že v druhom kole sa podarí zvoliť chýbajúci počet.





V druhom kole, ktoré bude budúci týždeň v utorok, by tak poslanci mali zvoliť päť mien.

