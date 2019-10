Premiér Pellegrini prerokuje v Bruseli tému migrácie a brexitu, čaká ho aj summit Ázia-Európa

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Rokovanie s európskymi lídrami o migrácii, vnútornej bezpečnosti, vonkajších vzťahoch či zásahoch ruských tajných služieb do európskej bezpečnosti, ale aj summit Ázia-Európa čaká budúci týždeň v Bruseli premiéra Petra Pellegriniho.

Riadne zasadnutie Európskej rady, teda premiérov a prezidentov EÚ, sa uskutoční 17. až 18. októbra, 12. Summit Ázia – Európa (ASEM) bude 18. až 19. októbra. Informácie o oboch summitoch čakajú na prerokovanie vládou.

Ostro sledovaný brexit

Lídri Európskej únie majú na programe riadneho summitu témy migrácie, vnútornej bezpečnosti a vonkajších vzťahov. Zhodnotia pokrok v implementácii záverov z júnovej Európskej rady v otázke migrácie, diskusia by sa mala okrem iného týkať konceptov vyloďovacích platforiem a kontrolovaných centier či hľadania systémového riešenia v otázke vyloďovania zachránených migrantov v prístavoch Stredozemného mora.

Hlavy štátov a predsedovia vlád členských štátov EÚ sa tiež vrátia k diskusii o vnútornej bezpečnosti z neformálneho summitu v Salzburgu. Závery môžu zahŕňať aj aktuálne otázky vonkajších vzťahov.

Na summite bude ostro sledovanou témou aj brexit. Únia ústami predsedu Európskej rady Donalda Tuska v septembri odmietla návrh britskej premiérky Theresy May. Tá však na svojom návrhu z Chequers trvala, nevyriešená ostáva otázka írskej hranice a to, ako si Briti predstavujú budúce vzťahy. Londýn by si totiž zo štyroch slobôd vybral iba jednu – slobodu tovaru.

Štyri slobody sú nedeliteľné

Európska dvadsaťsedmička je jednotná v tom, že štyri slobody – tovaru, služieb, kapitálu a osôb, sú nedeliteľné. Podľa posledných informácií sa však rokovania pohli, Tusk, ale aj slovenský premiér Pellegrini hovoria o tom, že je reálne uzavrieť dohodu do konca roka. Pôvodne mala byť uzavretá v tento mesiac, aby ju za pol roka stihli odobriť všetky parlamenty a príslušné orgány. Spojené kráľovstvo opustí EÚ 29. marca 2019.

Ak sa na summite podarí dosiahnuť dostatočný pokrok, v novembri sa lídri zídu opäť, aby dohodu finalizovali. Únia sa však pripravuje aj na odchod bez dohody.

Po skončení Európskej rady budú lídri na pozvanie predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a predsedu Rady Tuska pokračovať stretnutím s ázijskými krajinami. Rámcovým konceptom 12. summitu tohto zoskupenia bude téma Globálni partneri pre globálne výzvy.

V4 sa stretne s Japonskom

Cieľom summitu je zdôrazniť princíp ASEM-u ako kľúčového stavebného bloku pre spoluprácu založenú na pravidlách - medzi regiónmi, ale čoraz viac aj v globálnych otázkach. Diskusia sa bude týkať i potreby dosiahnutia rovnováhy medzi posilňovaním spolupráce v ekonomickej oblasti a zlepšením spolupráce v politických aj bezpečnostných otázkach, ako sú boj proti terorizmu, kybernetické zmeny či migrácia.

Témami jednotlivých plenárnych zasadnutí 12. summitu ASEM v Bruseli budú ekonomické a hospodárske otázky, globálne otázky a prepojenosť, regionálne a medzinárodné otázky. Na summite by malo byť prijaté spoločné vyhlásenie. Na okraji tohto summitu je naplánované rokovanie predsedov vlád Vyšehradskej štvorky a Japonska.

V súlade so zaužívanými pravidlami sa Stretnutia ASEM uskutočňujú v dvojročných intervaloch striedavo v Ázii a Európe. Posledný summit ASEM sa uskutočnil v júli 2016 v mongolskom Ulánbátare. Formát ASEM má 53 členov, z toho 51 krajín a dve regionálne organizácie (EÚ a ASEAN – združenie krajín juhovýchodnej Ázie).

Medzi členov okrem európskych krajín patria napríklad Austrália, Nový Zéland, Bangladéš, Brunei, Kambodža, India, Indonézia, Kazachstan, Mongolsko, Pakistan, ale aj Rusko, Singapur či Thajsko. ASEM bolo založené v roku 1996.





