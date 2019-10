Premiér Pellegrini odmietol prestup do iného politického subjektu, o nahradení Fica nediskutuje

Takisto zdôraznil, že vylučuje prestup do iného politického subjektu. „Som ochotný urobiť v práci maximum, rozdať sa na 100 percent, ale na druhej strane musím byť spokojný, ako sa mi darí presadzovať názory. Ak by som už nevidel víziu, nádej alebo presvedčenie svojich myšlienok, či ak by som nenachádzal podporu v rámci strany na svoje nápady, viem si predstaviť odchod z politického života,“ uzavrel.