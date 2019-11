Premiér Pellegrini má pred stretnutím s Trumpom rešpekt, s prezidentom chce hovoriť otvorene

BRATISLAVA/WASHINGTON D.C. 2. mája (WebNoviny.sk) – Návšteva Bieleho domu je top udalosť, ktorá je pozorne sledovaná po celom svete. Premiér Peter Pellegrini má pred piatkovým prijatím v Oválnej pracovni zdravý rešpekt.

S prezidentom USA Donaldom Trumpom nechce viesť „diplomatické omáčky“, predpokladá, že ich spoločný rozhovor bude veľmi otvorený.

Ide priamo k veci

Ako ďalej povedal novinárom v lietadle na ceste do Washingtonu, diskutovať budú o niekoľkých témach – o obranných projektoch, ale aj možnej obchodnej vojne medzi USA a Európskou úniou.

„Myslím si, že si sadneme, pretože to je prezident, ktorý je pragmatik. Ide po veci a nevyžíva sa v nejakých diplomatických omáčkach. Mal som možnosť ho už zažiť. Ide priamo k veci a to je niečo, čo mne osobne konvenuje,“ povedal premiér Pellegrini.

V tejto funkcii je to jeho prvá návšteva USA, ako vicepremiér sprevádzal prezidenta Andreja Kisku do OSN a na západné pobrežie. Ako zaujímavosť o príprave tejto návštevy prezradil, že hoci je predseda vlády a má diplomatický pas, aj on doň potreboval víza.

K téme obrany sa možno nedostanú

Podľa Pellegriniho existuje množstvo tém, o ktorých sa možno zhovárať. „Chceme hovoriť nielen o členstve v NATO, ale chceme veľmi otvorene hovoriť aj o ekonomických vzťahoch. Chcem veľmi otvorene povedať, čo bude znamenať prípadná ekonomická vojna s USA, čo to konkrétne prinesie Slovensku. To sú veci, ktoré by bolo dobré, aby pán prezident počul priamo z úst premiéra,“ informoval o témach rokovania Pellegrini.

Hoci je jednou z najdiskutovanejších tém medzi Slovenskom a USA dohoda o obrannej spolupráci, je možné, že k nej sa ani nedostanú. Vďaka tejto zmluve by Štáty mohli dať 105 miliónov dolárov na rekonštrukciu slovenských vojenských letísk, koaličná SNS je však proti.

„Takýchto zmlúv majú podpísaných obrovské množstvo a nie sú dojednávané na najvyššej úrovni. Preto budeme hovoriť skôr o inom – ako by sme mohli spolupracovať na vyzbrojovaní slovenskej armády – ale v opačnom garde. Po nákupe amerických stíhačiek F-16 by sme veľmi radi pokračovali v spolupráci s dodávateľom tak, aby sa na Slovensku v spolupráci s našimi slovenskými firmami realizovala údržba modernizovaných ozbrojených síl . Časť tých investovaných peňazí by sa mohla týmto spôsobom vrátiť späť na Slovensko,“ povedal.

Médiá si všímajú podania rúk

Premiér priznal, že zdrojom jeho rešpektu je aj fakt, že prijatia v Bielom dome sú veľmi sledované po celom svete. Médiá si všímajú napríklad aj také veci, ako sú podania rúk.

Zatiaľ čo si Trump s japonským premiérom Šinzóm Abem podával ruku takmer 20 sekúnd, nemeckej kancelárke Angele Merkelovej ruku v Oválnej pracovni nepodal ani po upozornení novinárov.

Podanie ruky s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom zase niektorí prirovnali k súboju o to, kto má pevnejší stisk. „Ak by dĺžka potrasenia ruky mala zdôrazňovať kvalitu vzťahov, tak pokojne, nech to trvá, koľko trvať má,“ zareagoval Pellegrini na otázku, či sa pripravoval aj na tento úkon.

Očakáva otvorený rozhovor

Biely dom pred pár týždňami navštívil i premiér ČR Andrej Babiš. Pellegrini sa s ním o jeho skúsenostiach už rozprával. „Babiš si veľmi pochvaľoval túto návštevu. Niesla sa vo veľmi otvorenom a priateľskom duchu, viedli spolu otvorený rozhovor,“ povedal s tým, že otvorený rozhovor je to, čo aj on od návštevy očakáva.

„Záujmom nie je viesť nejaké diplomatické omáčky a komplikované reči, ale ísť do priameho rozhovoru o tom, čo nás trápi a ako vnímame veci,“ dodal.

Premiér Peter Pellegrini v stredu popoludní odcestoval do Washingtonu D.C., kde sa v piatok stretne s prezidentom Donaldom Trumpom. Témami rozhovoru budú projekty v oblasti obrany, clá, kybernetické hrozby či energetická bezpečnosť. Pellegriniho vo Washingtone čakajú aj stretnutia so zástupcami amerických firiem ako IBM, Lockheed Martin či US Steel.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !