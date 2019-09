Premiér Pellegrini kritizoval prezidenta Kisku a prehovoril aj o dianí v strane Smer-SD

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) - Už sa tešíme, že budeme môcť s Andrejom Kiskom bojovať tak, ako sa dá s politickým rivalom, keďže ako prezident bol tak trošku chránený.

V relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) tak reagoval na založenie strany končiacim prezidentom. „Nemyslím si, že to zatiaľ vzbudilo nejakú ohromnú pozornosť. Skôr sa mi zdá, že v opozičnom prostredí bude o jednu stranu viac,“ uviedol.

Kritizoval Kiskove vyjadrenia

Kiskove vyjadrenie pre Nový čas, že sa ukázal jasný presah mafie na Úrad vlády SR, Pellegrini vníma len ako prezidentove kritizovanie.

„Prezident za päť rokov veľa toho pekného o Slovensku nielen doma, ale aj v zahraničí, nepovedal. Neustále krajinu kritizoval. Nikto tak o svojej krajine negatívne nerozprával, ako o našej rozprával prezident Kiska. Dnes vládu neriadi mafia, ani žiadna mafia neriadi moje kroky. Nech sa stráni takýchto vyjadrení, tým ubližuje Slovenskej republike, ale aj uráža, hovorí nepravdu, pretože ja som predseda vlády a odmietam, aby mňa niekto spájal s mafiou. Táto vláda funguje ako má a som rád, že dosahuje výsledky. Za ten čas, čo som na čele vlády, sme mnohé veci, ktoré sa možno aj 20 rokov nehýbali, posunuli konečne k lepšiemu,“ konštatoval premiér.

Pripravený spolupracovať s Čaputovou

S novou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ako zopakoval, je pripravený spolupracovať.

„Mali by sme spolupracovať tam, kde môžeme vyriešiť problémy, aby sa na Slovensku žilo lepšie a aby sa posúvalo dopredu. Prezidentku som požiadal o elementárnu mieru spravodlivosti. Rešpektujem kritiku, poukázanie na problémy, ale na druhej strane, ak chceme byť spravodliví, treba zase aj poukázať na úspechy a pochváliť oblasti, kde sa tie veci zlepšujú. Ak pani prezidentka bude takýmto spôsobom pôsobiť, tak si myslím, že spolupráca medzi nami dvoma môže byť na prospech tejto krajiny,“ povedal Pellegrini. Prízvukoval, že s Kiskom takú skúsenosť nemal.

Na otázku, či zostane v strane, ak ju Robert Fico povedie do volieb, povedal, že „ak by strana dala najavo, že nemá záujem o moje služby, v strane by som nezostal. Na druhej strane si myslím, že ešte mám čo ponúknuť". Dodal, že to sa bude riešiť v rámci vnútrostraníckej diskusie, strana by na konci leta mala mať jasno, v akej konštalácii chce ísť do volieb a s čím.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !