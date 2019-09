Premiér Pellegrini chce urobiť všetko pre to, aby Lajčák zostal ministrom zahraničných vecí

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) spraví všetko pre to, aby Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) zostal ministrom zahraničných vecí.

Pellegrini to povedal pred stredajším rokovaním vlády SR, pričom by podľa jeho slov bola škoda, ak by slovenská vláda prišla o tak výborného diplomata a odborníka, akým je Lajčák.

Premiér zároveň potvrdil, že Slovenská republika nebude viazaná kompaktom Organizácie spojených národov (OSN). Podľa Pellegriniho je otázka, či niekto z predstaviteľov Slovenska pocestuje do Marakéša na rokovania o tomto dokumente, iba technickou záležitosťou.

Kvalitný minister

"To či tam niekto pôjde, alebo nepôjde je pre mňa absolútne irelevantná vec. Slovensko bude konať tak, aby nijakým spôsobom nevzbudilo podozrenie, že chce byť súčasťou, alebo byť viazané týmto dokumentom. To sú pre mňa už len technické otázky," povedal Pellegrini.

Pellegrini pripomenul, že Miroslav Lajčák je skutočne kvalitným ministrom a odborníkom na správnom mieste. Podľa jeho slov, by bolo na škodu, ak by Lajčák podal skutočne demisiu.

"Urobím všetko preto, aby pán minister zostal, pretože Slovensko bude predsedať vážnym inštitúciám. Ja si myslím, že ak by moja vláda mala prísť o tak významného diplomata a takého kvalitného človeka, tak by to bolo na veľkú škodu a ja sa budem preto snažiť pána ministra presvedčiť, aby aj v prípade, že máme na niektoré veci odlišné názory, povýšil záujem štátu, národné záujmy, nad svoje osobné preferencie," uviedol Pellegrini.

Šéf rezortu zahraničia Lajčák pohrozil, že v prípade ak na konferenciu do Marakéša nikto zo zástupcov Slovenskej republiky nepocestuje, podá demisiu. Podľa ministra je totiž dokument OSN právne nezáväzný a neprikazuje prijímať migrantov jednotlivým krajinám.

Neakceptovateľný a záväzný

Kompakt z OSN odmietajú koaličné aj opozičné strany. Podľa Slovenskej národnej strany (SNS) je tento dokument neakceptovateľný, liberálom zo Slobody a Solidarity (SaS) prekáža, že je v ňom obsiahnuté slovo záväzný.

O kompakte v stredu rokuje aj Národná rada SR, pričom k nemu mala zaujať stanovisko. Pellegrini nevedel konkretizovať postoj vlády, podľa jeho slov to bude ešte predmetom diskusie.

"Ja som s pánom ministrom veľmi intenzívne rokoval a budeme zvažovať, aký bude postoj vlády SR. Ešte raz, ak by naša účasť mala znamenať, že by sa Slovensko k tomuto materiálu prihlásilo, tak sa nikto na rokovaní v Marakéši nezúčastní. Bude to otázka najbližších dní. Nič nám nehrozí, nikto sem nejde priviesť tisíce migrantov, Slováci a Slovenky môžu byť pokojné," uzavrel Pellegrini.

