Premiér Pellegrini by mal nahradiť Kažimíra a dočasne šéfovať aj ministerstvu financií

Dočasným šéfom rezortu financií by sa mal stať predseda vlády SR Peter Pellegrini. Ako povedal premiér na štvrtkovom HnClube, súčasný minister financií Peter Kažimír by mal opustiť kreslo ministra financií budúci týždeň vo štvrtok.

"Budúci týždeň pravdepodobne vo štvrtok podá pán minister Kažimír demisiu a vzhľadom na to, aký významný tlak je dnes smerovaný na rezort financií, si nemyslím, že by to vyjednávanie, ktoré bude najbližších pár týždňov, mohol zvládnuť nový minister. Preto vám tu veľmi otvorene vyhlasujem, že ja vo štvrtok poďakujem ministrovi Kažimírovi a dočasne prevezmem riadenie rezortu financií, pokiaľ sa nevyriešia všetky otázky balíčkov, zásahov a keď toto všetko bude vyriešené, potom odovzdám rezort novému ministrovi na dovládnutie," povedal Pellegrini.





