Premiér Netanjahu obvinil Irán, že má pri Teheráne tajný jadrový sklad

NEW YORK 28. septembra (WebNoviny.sk) - Iránsky minister zahraničia Mohammad Džavád Zaríf odmietol obvinenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý tvrdí, že Irán má pri Teheráne sklad súvisiaci s jadrovým programom krajiny.

Zaríf sa tak vyjadril vo štvrtok pre štátne médiá, pričom vystúpenie Netanjahua počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku označil za smiešnu vizuálnu "šou".



Netanjahu na pôde OSN za pomoci fotografií a máp vyhlásil, že Irán má v blízkosti svojho hlavného mesta "tajný jadrový sklad", kde ukrýva do 300 ton technologického vybavenia a materiálu, ktoré bližšie nešpecifikoval.

Zaríf podotkol, že podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Irán dodržiava svoje povinnosti vyplývajúce z jadrovej dohody z roku 2015, ktorej cieľom je zabrániť islamskej republike vo výrobe jadrových zbraní.

Podľa jeho slov je to skôr Izrael, kto by mal objasniť otázku svojho jadrového arzenálu. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že židovský štát vlastní jadrové zbrane, hoci to nikdy oficiálne nepriznal.

