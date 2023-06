Premiér Matovič ovládol tlačovky o pandémii. Odborníkov za ním nevidno

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačových besedách po rokovaní Ústredného krízového štábu alebo keď oznamuje zásadné rozhodnutia v boji s pandémiou koronavírusu vynecháva odborníkov. Deje sa to už dlhšie.

Epidemiológovia či vedci tak v jeho prítomnosti nepodoprú prijaté opatrenia.

Ak premiér nie je na tlačovke sám, tak po jeho boku je zväčša minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Spomínaní odborníci chýbajú. Podľa sociológa Milana Zemana „šou jedného muža“ veciam nepridáva na dôveryhodnosti.

Výsledky skríningu v podaní premiéra

Tento týždeň premiér hodnotil dvakrát skríningové testovanie. Raz hovoril o priebežných výsledkoch, druhý raz už o celkových. Vždy sa tak udialo len v spoločnosti ministrov a bez odborníkov.





„To, že premiér hodnotí plošné testovanie, je zvláštne,“ povedal portálu Webnoviny.sk lekár a šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, ktorý je členom krízového štábu.

Mestá majú toho dosť

Únia miest Slovenska v stredu 27. januára vydala ostré stanovisko, v ktorom sa ohradila voči „nekorektnej a zmätočnej“ komunikácii výsledkov skríningového testovania, ktoré vláda priebežne zverejňovala.





Únia apelovala na to, aby vláda vychádzala z finálnych a overených údajov a nedochádzalo tak ku dezinformáciám a zmätočným reakciám. Prezident únie Richard Rybníček hovoril o chaose a frustrácii.





„My jednoducho nevnímame, že štát dostatočne reflektuje na odporúčania odborníkov a sme zmätení. Nevieme, čo nás čaká. Mestá však stoja za svojimi obyvateľmi v dobrom aj v zlom a chceme, aby vnímali, že sme tu pre nich,“ vyhlásil Rybníček.





Doplnil, že všetci sú už unavení, „máme toho dosť, no hlavu hore, musíme vydržať“.

Odborníci podľa úradu vlády chodia na tlačovky

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR na otázku, prečo na tlačovky premiéra o pandémii nechodia odborníci, odpovedal, že Pandemická komisia vlády SR je zriadená pod ministerstvom zdravotníctva a po jej zasadnutí odborníci pravidelne informujú o výsledkoch svojich rokovaní na samostatných tlačových konferenciách.





„Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) zvoláva minister vnútra a rovnako po jeho rokovaní sa na tlačových konferenciách zúčastňujú zástupcovia členov ÚKŠ vrátane odborníkov,“ uviedol pre Webnoviny.sk tlačový odbor úradu vlády.





Situáciu, ktorá sa stala v stredu 27. januára, tlačový odbor zdôvodnil tým, že rokovanie ÚKŠ sa uskutočnilo po zasadnutí vlády a väčšina členov ÚKŠ sa pripájala k rokovaniu online. Z toho dôvodu sa na tlačovej konferencie zúčastnili premiér a ministri, ktorí boli aj na rokovaní ÚKŠ fyzicky prítomní.

Lekára Visolajského médiá „odchytia“ bokom

Lekár Visolajský sa zúčastňoval rokovaní permanentného krízového štábu počas prvej vlny pandémie. Aktuálne je rovnako účastníkom zasadnutí krízového štábu. Podľa Visolajského o záveroch rokovaní informuje premiér Matovič a šéf krízového štábu minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).





„Považujem za normálne, že oni informujú, ale ak má niekto otázku na lekárov, sme k dispozícii,“ poznamenal Visolajský. Na otázku, či ho nepozývajú na tlačové besedy, odpovedal, že „väčšinou na to neprišlo“. Dodal, že zástupcovia médií si ho „odchytia“, keď uteká na rokovanie štábu.

Problém je, čo sa komunikuje, hovorí Cigániková

Predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) hovorí, že by bolo lepšie, keby spolu s premiérom boli tlačových besedách aj odborníci, pretože by to vzbudzovalo väčšiu dôveru.





„Na druhej strane je otázne, koľko vedcov sa chce ešte postaviť za celoplošné testovanie, pretože vieme, že ich je kriticky málo. Skôr si myslím, že problém je v tom, čo sa na tlačovkách komunikuje a samozrejme, že to vzbudzuje pochybnosti aj vo verejnosti,“ zhodnotila poslankyňa.





Napríklad začiatkom júla hlavný hygienik Ján Mikas, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška, epidemiologičky Mária Avdičová a Zuzana Krištúfková.

Keď sa koncom apríla hovorilo na tlačovke o uvoľňovaní opatrení, prítomní boli hlavný hygienik Mikas, odborník na tropickú medecínu Vladimír Krčméry, epidemiologička Zuzana Krištúfková alebo vtedajší riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana.

Odborníci pridajú na dôveryhodnosti

Sociológ Milan Zeman zo Sociologického ústavu SAV si myslí, že vláda by sa mala určite riadiť odporúčaniami odborníkov.





„Prítomnosť odborníkov na tlačovej besede, možno nie až v takom počte ako na jar, by pomohla zvýšiť dôveryhodnosť a akceptáciu rozhodnutí. Takto sa skôr vyvoláva dojem, ako by bol premiér až v spore s odborníkmi,“ usúdil sociológ.

Podľa neho z medializovaných informácií je zrejmé, že na lockdown či celoplošné testovanie sú rozdielne názory a navonok to vyzerá tak, ako keby jedno hovorili odborníci a druhé si robí vláda.





„Potom môže byť problém v prijímaní rozhodnutí verejnosťou. Ľudia ich nemusia brať až tak vážne, aj keď si myslím, že zatiaľ sú viac-menej pomerne disciplinovaní, ale nemusí to tak byť stále,“ upozornil Zeman s tým, že ak premiér predvedie „one man show“, nepridáva to na dôveryhodnosti.

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.