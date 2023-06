Premiér Igor Matovič pôjde v pondelok na rokovanie vlády s návrhom na obmedzenie pohybu počas Veľkej noci.

Majú platiť od 8. do 13. apríla, ale výnimkou bude: cesta do a zo zamestnania, nákup potravín do domácnosti, návšteva lekára, pobyt v prírode v rámci okresu, pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného alebo susedská výpomoc.

Matovič povedal, že porušenie nariadenia sa bude postihovať.

Akým spôsobom upresní v pondelok. Opatrenia majú podľa jeho slov zabrániť stretávaniu sa a tým pádom aj šíreniu nákazy.





Tlačová konferencia o opatreniach na Veľkú noc.

Brífing predsedu vlády Igora Matoviča po zasadnutí konzília odborníkov v súvislosti s opatrením počas veľkonočných sviatkov.





18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.