Premiér Čiernej Hory dúfa, že sa Európska únia po brexite zameria na politiku rozširovania

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Premiér Čiernej Hory dúfa, že Európska únia (EÚ) sa po vyriešení brexitu zameria na politiku rozširovania. Duško Markovič pre agentúru The Associated Press uviedol, že vyriešením odchodu Británie z bloku sa EÚ "zbaví hlavného problému" a bude môcť "predstaviť nové možnosti pre kandidátske krajiny", medzi ktoré patrí aj Čierna Hora. Balkánsky štát sa v roku 2017 stal členom Severoatlantickej aliancie (NATO), a to aj napriek kritike zo strany Ruska.

Markovič zároveň uviedol, že rozhodnutie EÚ nezačať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom vyslalo negatívny signál do oblasti západného Balkánu, kde sa Rusko usiluje opätovne získať vplyv.





