Premiér Boris Johnson sa naďalej zotavuje v nemocnici, zdravotníkom poďakoval za záchranu života

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson, ktorý sa lieči z ochorenia COVID-19, vďačí za život zamestnancom Národnej zdravotnej služby (NHS). Vyjadril sa tak v prvom verejnom vyhlásení odkedy ho vo štvrtok presunuli z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS).

Downing Street pritom nechce špekulovať, kedy by ho mohli prepustiť z nemocnice a kedy sa vráti do práce.

Do nemocnice premiéra previezli po tom, ako mu aj desať dní po pozitívnom teste na vírus pretrvávala zvýšená telesná teplota a kašeľ. V pondelok večer ho presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti, keďže jeho stav sa náhle zhoršil.

Veľká Británia v sobotu zaznamenala ďalších 917 obetí nového koronavírusu, čím sa počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v tamojších nemocniciach vyšplhal na 9 875. Celkovo krajina hlási takmer 80-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

