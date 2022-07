Premiér Babiš si údajne poslal stovky miliónov korún cez daňové raje a nakúpil nehnuteľnosti

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš si údajne pred rokmi cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún a kúpil si za ne luxusné nehnuteľnosti vo Francúzsku. Upozornil na to web investigace.cz na základe informácií medzinárodnej siete investigatívnych novinárov. Ako uvádza spravodajský portál TN.cz, o prípade informujú médiá na celom svete, no Babiš odmieta, že by sa dopustil niečoho nezákonného.

Zistenia z Pandora Papers

Babiš si podľa webu investigace.cz, ktorý sa opiera o zistenia globálneho projektu Pandora Papers, na ktorom sa podieľa medzinárodná sieť investigatívnych novinárov, v roku 2009 cez svoje offshorové firmy sídliace v daňových rajoch poslal viac ako 15 miliónov eur.

Za tie potom údajne nakúpil 16 luxusných nehnuteľností vo Francúzsku, vrátane zámočku Château Bigaud na Azúrovom pobreží. Podľa odborníkov táto transakcia nesie znaky prania peňazí. „Žiadna normálna obchodná transakcia by takto nikdy nevyzerala,“ vyjadril sa konzultant pre boj proti praniu špinavých peňazí Kamil Kouba.

Operácia sa po rokoch dostala na verejnosť vďaka tomu, že unikli dokumenty z panamskej právnej kancelárie Alcogal, ktorá pre Babiša údajne založila firmu. Tie získala práve spomenutá sieť investigatívnych novinárov.

Pokus ovplyvniť voľby v Česku

Andrej Babiš však popiera, že by sa dopustil čohokoľvek nezákonného a tvrdí, že je to len pokus ovplyvniť české voľby.

„Čakal som, čo na mňa tesne pred voľbami vytiahnu, aby ma poškodili a ovplyvnili české voľby. Neexistuje žiadna kauza, ktorú by na mňa mohli vytiahnuť za dobu, čo som v politike. Nikdy som neurobil nič nezákonné ani zlé, ale to im nebráni v tom, aby sa ma zase pokúsili očierniť a ovplyvniť tak české parlamentné voľby,“ vyjadril sa na sociálnej sieti Facebook.

Ostro sa ohradil aj v nedeľnej debate na CNN Prima News, kde povedal, že „tie peniaze odišli z českej banky, boli to moje peniaze a prišli zase do českej banky“.

O tom, že český premiér vlastní zámorské spoločnosti sídliace v daňových rajoch, podľa TN.cz informujú médiá po celom svete, medzi nimi napríklad BBC, The Guardian, Deutsche Welle, AFR, CBC a ďalšie. Projekt Pandora Papers však neodhalil len Babišove transakcie. Daňové raje podľa jeho zistení údajne využívajú aj ďalšie tri desiatky miliardárov a svetových lídrov, medzi nimi napríklad aj bývalý britský premiér Tony Blair.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

