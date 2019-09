Prejav prezidenta Andreja Kisku pri príležitosti 74. výročia SNP

BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) - Pred 74 rokmi sa statoční muži a statočné ženy na Slovensku pridali k zápasu civilizovaného sveta s fašistickou a nacistickou ideológiou. Rozhodli sa bojovať proti režimu, ktorý neváhal posielať svojich občanov na smrť v koncentračných táboroch.

Títo muži a ženy sa postavili vládnej moci, ktorá zo seba spravila bábku ochotnú zneužívať a ponižovať Slovensko. Povstali proti štátu, aby zachránili budúcnosť vlastnej krajiny a ľudí, ktorí v nej žili.

V auguste 1944 sa v Slovenskom národnom povstaní spojili reprezentanti rôznych názorových a politických prúdov a odmietli ilúziu, že Slovensko dokáže prežiť vďaka kolaborácii so zlom.





Odmietli sebaklam, že podriadenie sa Hitlerovej Tretej ríši je akousi šikovnou „treťou cestou“ k sebazáchove malého národa a že obetovanie životov židovských či rómskych susedov je prijateľnou cenou za udržanie zdania pokoja uprostred vojnového besnenia.





Desiatky tisíc ľudí povstali, a to aj proti obrovskej vojenskej presile, lebo pochopili, že v zápase o budúcnosť civilizovanej Európy, v ktorom na frontoch druhej svetovej vojny zomierali milióny ľudí, nemôžu stáť bokom.





Vďaka odvážnym ženám a mužom, vďaka rodinám ochotným znášať útrapy a čeliť pomste nepriateľa po vojenskom potlačení Povstania tu dnes môžeme stáť so vztýčenou hlavou.





Vďaka ich statočnosti si môžeme každý rok pripomínať historický význam nielen veľkých bitiek na frontoch v cudzine, ale nášho vlastného domáceho zápasu proti fašizmu a nacizmu. Slovenským národným povstaním sme sa ako krajina, ako spoločenstvo ľudí prihlásili k civilizovanej, demokratickej a kultúrnej Európe, ktorá odmietla a napokon porazila ideológiu zla.





Povstanie bolo prelomovou udalosťou v našich dejinách, ktorá spája osobné príbehy nesmiernej odvahy, ochoty znášať útrapy a odhodlania bojovať za správnu vec. Ale nezabúdajme, že Povstanie znamená pre našu súčasnosť, pre generácie ľudí dnes žijúcich na Slovensku oveľa viac ako príležitosť oslavovať 29. augusta statočnosť našich predkov a s hrdosťou sa k nim hlásiť.





Za to, že dnešný deň môže byť na Slovensku sviatkom hodnôt slobody a odvahy vďačíme ľuďom, ktorých vtedajší režim a jeho prisluhovači nazývali zradcami, živlami, ktoré sa sprisahali proti slovenskému štátu a jeho obyvateľom.





Pripomínam to, aby som zdôraznil, že zdravú spoločnosť nemôže držať pokope slepá vernosť autorite štátu, ale iba vernosť hodnotám, o ktoré sa spolu môžeme oprieť. Zdanlivý pokoj, osobné pohodlie, neochota čeliť nepríjemnej pravde či falošná jednota nemôžu byť dôvodom na ospravedlňovanie nespravodlivosti a svojvôle moci voči vlastným občanom, voči menšinám či voči jednotlivcom.

To je skutočný odkaz Slovenského národného povstania, ktorý si máme ctiť nielen slávnostnými prejavmi raz za rok pri pamätníkoch, ale predovšetkým každodennými poctivými skutkami pri službe občanom Slovenskej republiky.

Je pre mňa ako prezidenta Slovenskej republiky veľkou cťou vzdať hold bojovníkom jedného z najväčších protifašistických povstaní v Európe počas druhej svetovej vojny. Chcem sa poďakovať predstaviteľom krajín, ktorých rodáci v Povstaní bojovali po boku našich predkov — ďakujem statočným Rusom, Čechom, Ukrajincom, Bielorusom, Rumunom, Francúzom, Bulharom, Poliakom, Maďarom, Britom, Američanom a ďalším, ktorí pomohli našej krajine vzoprieť sa nepriateľovi a znovu získať sebaúctu.





Mám obrovskú česť tu dnes osobne privítať priamych účastníkov Slovenského národného povstania, ktorí svojou prítomnosťou v Banskej Bystrici poctili dnešné slávnostné podujatie. Ďakujem vám.





Často v súčasnosti zaznieva, že naša spoločnosť je rozdelená. Predstavy ľudí o tom, na akých hodnotách má naša krajina stáť, sa rozchádzajú. Vy ste nám však už pred 74 rokmi ukázali, aké hodnoty musia byť základom spoločnosti, ktorá chce byť zdravá, a štátu, ktorý chce byť slušný aj úspešný.





Je to vaša ochota postaviť sa zlu, ísť do neistého súboja hoci aj proti presile v mene slobody, spravodlivosti, solidarity a rešpektu k dôstojnosti a posvätnosti života každého jedného človeka. Je to vaša schopnosť spojiť sa, prekonať v rozhodujúcich chvíľach rozdiely v názoroch, politických preferenciách či náboženskom vyznaní, schopnosť, ktorá je nevyhnutná, aby sme dokázali čeliť krízam a v dôležitých situáciách ochránili slušnosť, spravodlivosť a demokratický charakter našej krajiny.





Každá spoločnosť sa posilňuje vzájomnými putami a piliermi, ktoré zvyšujú jej súdržnosť a odolnosť. Úspešný príbeh každého štátu sa skladá z okamihov a udalostí v jeho dejinách, na ktoré môžu byť občania hrdí, na ktoré sa môžu odvolať v ťažkých časoch. Vďaka vašej odvahe začať 29. augusta 1944 s vysťahovaním je Slovenské národné povstanie pilierom, o ktorý sa moderná, slobodná a demokratická Slovenská republika môže pevne oprieť.

