Prehry slovenských hádzanárov v kvalifikácii budú mať dôsledky, tréner o rezignácii nerozmýšľa

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Tréner hádzanárov Slovenska Heine Ernst Jensen sa po dvoch minulotýždňových prehrách s Talianmi vo Faenze 23:26 a Považskej Bystrici tiež 23:26, ktoré ukončili postupové nádeje národného tímu mužov v 7. skupine II. fázy kvalifikácie ME 2020, vyjadril, že nerozmýšľa o rezignácii a chce pokračovať vo funkcii.

K tomu však bude mať čo povedať aj vedenie Slovenského zväzu hádzanej, ktoré sa situáciou v mužskej reprezentácii bude zaoberať v posledný aprílový deň na zasadnutí výkonného výboru.

Za výsledky je zodpovedný realizačný tím

"Nechceme sa vyhovárať na absenciu prešovských i ďalších zranených hráčov, predvedená hra a dve prehry s Talianskom nás veľmi mrzia. Nedosiahli sme to, čo sme si predsavzali. Musíme však konštatovať, že za výsledky je zodpovedný realizačný tím. Výsledky tohto dvojzápasu majú jasné príčiny a budú mať i jasné dôsledky," uviedol generálny sekretár SZH Ivan Sabovik.

K vzniknutej situácii prispelo aj oslabenie národného mužstva rozhodnutím majiteľa prešovského Tatrana, na základe ktorého sa hráči úradujúceho majstra nateraz vzdali reprezentácie: "Stále sa nevieme vyrovnať so situáciou, keď slovenský klub bráni slovenským hráčom reprezentovať a naopak zahraniční hráči, ktorí pôsobia v tom istom klube, môžu hrať za svoju krajinu bez prekážok. Sme príliš malá krajina na to, aby sme sa mohli hrať na vlastnom piesku a neurobiť všetko pre to, aby sme reprezentovali Slovensko."

Reprezentácia prechádza generačnou výmenou

Vedenie SZH verí, že absencia Prešovčanov v reprezentácii nebude dlhodobejšieho charakteru. "Ospravedlnili sa iba na tento konkrétny zraz a veríme, že v júnových kvalifikačných zápasoch si opäť oblečú reprezentačný dres. Budeme s nimi hovoriť, ale v prípade, ak s nimi nebudeme vedieť rátať na domáci šampionát 2022, tak bohužiaľ... Napriek tomu, že nám budú nesmierne chýbať, budeme sa musieť bez nich zaobísť," poznamenal generálny sekretár SZH.

Mužská reprezentácia prechádza generačnou výmenou. Na konci tejto tŕnistej cesty by mal byť vrchol v podobe účasti na domácom kontinentálnom šampionáte. "Náš prvoradý cieľ je pripraviť mužstvo na domáce majstrovstvá Európy 2022, ktoré budeme o tri roky v januári hostiť spolu s Maďarskom. Veľký počet hráčov z úspešnej generácie ukončil pôsobenie v reprezentácii a ďalší sa chystajú ukončiť tento rok. Ak chceme byť úspešní, musíme hrať s tými najlepšími, ktorých máme s výhľadom na domáci európsky šampionát. My sa musíme snažiť zostaviť káder z hráčov, ktorých máme k dispozícii a ktorí sú ochotní reprezentovať Slovensko aj za nepríjemných okolností," dodal Sabovik.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !