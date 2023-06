Prehľad zmien cestovného poriadku od 27. februára 2022 v kocke

23.2.2022 (Webnoviny.sk) -

Diaľková doprava

IC vlaky

Plánované obnovenie vedenia všetkých IC vlakov od 1. zmeny cestovného poriadku 2021/22 (od 27. 2. 2022 ­­­– IC 520, IC 522, IC 523, IC 524, IC 525 a od 28. 2. 2022 IC 521) nebude realizované z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a jeho termín bude včas ohlásený. Vlaky IC 44 a IC 45 budú aj naďalej vedené na plnej trase Košice – Bratislava hl. st. – Wien Hbf. a späť v zmysle platného GVD:

IC 44 Košice odchod 7:11 – Bratislava hl. st. 11:54 – 12:08 – Wien Hbf. príchod 13:24,

IC 45 Wien Hbf. odchod 14:42 – Bratislava hl. st. 15:58 – 16:06 – Košice príchod 20:52.

Vnútroštátna doprava

Mimoriadne vedenie vlaku R 614

Dňa 5./6. 4. 2022 bude nočný vlak R 614 z Humenného cez Košice do Bratislavy hl. st. mimoriadne vedený ako vlak R 11614 v skoršej časovej polohe z dôvodu výluky v ŽST Poprad (6. 4. 2022 od 0:00 h – 3:00 h).

R 11614 Humenné odchod 20:35 – Košice odchod 22:28 – Poprad odchod 23:44, od ŽST Liptovský Mikuláš v pôvodnej časovej polohe.

Radenie vlaku R 11614 bude totožné s vlakom R 614, vrátane autovozňa na trase Humenné – Bratislava hl. st. Z dôvodu skoršieho odchodu vlaku bude nakládka na autovozeň v ŽST Humenné v čase od 19:40 – 19:50.

Vlak R 615 v opačnom smere z Bratislavy hl. st. cez Košice do Humenného bude vedený bez zmeny.

Zmeny časovej polohy vlakov

Zmeny časovej polohy vlakov s pokračujúcimi výlukovými prácami na Považí z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie infraštruktúry:

Vlak R 601 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 8:00, Považská Bystrica príchod 8:09,

Vlak R 603 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 10:00, Považská Bystrica príchod 10:09,

Vlak R 605 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 12:00, Považská Bystrica príchod 12:09,

Vlak R 607 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 14:00, Považská Bystrica príchod 14:09,

Vlak R 609 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 16:00, Považská Bystrica príchod 16:09,

Vlak R 611 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 18:00, Považská Bystrica príchod 18:09,

Vlak R 613 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 20:00, Považská Bystrica príchod 20:09,

Vlak RR 703 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 9:00, Považská Bystrica príchod 9:09,

Vlak RR 705 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 11:00, Považská Bystrica príchod 11:09,

Vlak RR 709 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 15:00, Považská Bystrica príchod 15:09,

Vlak RR 711 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 17:00, Považská Bystrica príchod 17:09,

Vlak RR 717 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 22:00, Považská Bystrica príchod 22:09,

Vlak REX 1712 bude v úseku Chynorany – Topoľčany vedený v neskoršej časovej polohe o 2 minúty: Chynorany odchod 7:15, Topoľčany príchod 7:26,

Vlak RR 15711 bude v úseku Púchov – Považská Bystrica vedený v skoršej časovej polohe o 1 minútu: Púchov odchod 17:00, Považská Bystrica príchod 17:09.

Prímestská doprava

Banskobystrický samosprávny kraj

Linka Levice – Zvolen (trať 150)

v regionálnej železničnej doprave nastanú na úseku Zvolen – Levice nasledovné zmeny: Os 5703, 5707, 5719, 5723, 5727, 5731 budú zastavovať na železničnej zastávke Dolné Hámre.

Linka Zvolen – Fiľakovo (trať 160)

V regionálnej železničnej doprave nastane na úseku Zvolen – Fiľakovo z dôvodu vylepšenia odvozu zo zamestnania nasledovná zmena: Os 6225 (Zvolen 16:25 – Lučenec 17:41) bude mať posunutú trasu do neskoršej polohy v úseku Zvolen 16:28 – Zvolen nákl. st. 16:32.

Linka Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky (trať 170)

v regionálnej železničnej doprave nastanú na úseku Zvolen – Banská Bystrica a opačne z dôvodu vylepšenia dochádzky do zamestnania a škôl nasledovné zmeny: Os 7203 (Zvolen 4:35 – Banská Bystrica 5:13) pôjde denne, Os 7203 (Banská Bystrica 4:48 – Zvolen 5:21) pôjde denne, Os 7304 (Zvolen 6:21 – Banská Bystrica 6:55) bude mať posunutú trasu do neskoršej polohy Zvolen 6:36 – Banská Bystrica 7:16, Os 7305 (Banská Bystrica 6:03 – Zvolen 6:39) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Sliač kúpele 6:27 – Zvolen os. st. 6:35, bude zavedený nový vlak Os 7361 Banská Bystrica 6:46 – Zvolen 7:20, ktorý pôjde v pracovné dni, REX 1833 (Banská Bystrica 7:32 – Zvolen 7:57) pôjde len v sobotu, nedeľu a vo sviatok, Os 7306 (Zvolen 7:21 – Banská Bystrica 7:55) bude mať v pracovné dni posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Vlkanová 7:39 – Zvolen os. st. 7:51, REX 1834 (Zvolen 10:02 – Banská Bystrica 10:26) pôjde len v pracovné dni, REX 1837 (Banská Bystrica 11:32 – Zvolen 11:57) pôjde len v pracovné dni.



Nitriansky samosprávny kraj

Linka Komárno – Bratislava (trať 131)

v regionálnej železničnej doprave nastanú na úseku Komárno – Dunajská Streda nasledovné zmeny: REX 1772 (Komárno 6:44 – Bratislava hl. st. 8:33) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Komárno 6:37 – Dunajská Streda 7:37 (dôsledok zmeny trasy vlaku Os 4303). Os 4303 (Bratislava hl. st. 5:03 – Komárno 7:36) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Dunajská Streda 6:20 – Komárno 7:30 (zabezpečenie prípoja na vlak Os 4806 smer Nové Zámky).



Linka Šurany – Úľany nad Žitavou (trať 150/151)

v regionálnej železničnej doprave nastanú na úseku Šurany – Úľany nad Žitavou z dôvodu zabezpečenia prípoja na vlak diaľkovej dopravy smer Bratislava nasledovné zmeny: Os 5803 (Šurany 4:46 – Zlaté Moravce 5:45) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Šurany 4:44 – Zlaté Moravce 5:41. Os 5804 (Zlaté Moravce 5:58 – Šurany 6:58) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Zlaté Moravce 5:45 – Šurany 6:43.



Prešovský samosprávny kraj

Linka Prešov – Humenné (trať 193)

V regionálnej železničnej doprave nastane na úseku Vranov nad Topľou – Prešov nasledovná zmena:

Os 9140 (Vranov nad Topľou 3:35 – Prešov 4:42) bude mať posunutú trasu do neskoršej časovej polohy Vranov na Topľou 3:40 – Prešov 4:47.

Trnavský samosprávny kraj

Linka Kúty – Brodské (trať 110)

v regionálnej železničnej doprave nastanú na úseku Kúty – Brodské nasledovné zmeny (žiadosť starostky obce Brodské, vytvorenie prestupov na vlaky EC v Kútoch do Břeclavi): NAD 14 273 (Brodské 6:45 – Kúty 6:55) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Brodské 6:34 – Kúty 6:44. NAD 14 274 (Kúty 7:05 – Brodské 7:15) bude mať posunutú trasu do neskoršej polohy v úseku Kúty 7:15 – Brodské 7:25. NAD 14 277 (Brodské 8:45 – Kúty 8:55) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Brodské 8:34 – Kúty 8:44. NAD 14 279 (Brodské 10:45 – Kúty 10:55) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Brodské 10:34 – Kúty 10:44. NAD 14 281 (Brodské 12:45 – Kúty 12:55) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Brodské 12:34 – Kúty 12:44. NAD 14 283 (Brodské 14:45 – Kúty 14:55) bude mať posunutú trasu do skoršej polohy v úseku Brodské 14:34 – Kúty 14:44.



Žilinský samosprávny kraj

Linka Žilina – Liptovský Mikuláš – Štrba (trať 180)

z dôvodu rozsiahlych výlukových prác v rámci modernizácie uzla Žilina dôjde na základe požiadavky správcu infraštruktúry (ŽSR) k nasledovným zmenám: Os 3473 Žilina 9:25 – Vrútky 9:50 bude zrušený. Os 3918 Vrútky 11:50 – Žilina 12:18 – 12:46 – Čadca 13:25 bude zrušený v úseku Vrútky – Žilina. Os 3412 Liptovský Hrádok 9:25 – Žilina 11:34 bude zrušený v úseku Vrútky – Žilina a bude tiež upravená jeho časová poloha: Liptovský Hrádok 9:09 (-16 min.), Vrútky 10:41 (-24 min.). V ŽST Vrútky si budú môcť cestujúci do ŽST Žilina prestúpiť na rýchlik R 604 smer Bratislava. Os 3912 Poprad-Tatry 6:28 – L. Mikuláš 7:28 – 7:45 – Žilina 9:34 bude zrušený v úseku Vrútky – Žilina a bude s novým číslom Os 13912 premávať v skoršej časovej polohe: Liptovský Mikuláš nový odchod 7:41 (-4 min.) – Vrútky 8:48,5 (-16,5 min). V ŽST Vrútky si budú môcť cestujúci do ŽST Žilina prestúpiť na rýchlik R 606 smer Bratislava. Os 7825 Žilina 11:43 – Liptovský Mikuláš 13:26 – 13:28 – Košice 16:53 bude premávať zo Žiliny o 20 minút skôr: Žilina 11:23 – Liptovský Mikuláš príchod 13:14, z Liptovského Mikuláša odchod bez zmeny. Os 7851 Žilina 12:25 – Liptovský Mikuláš 14:22 – 14:26 – Poprad-Tatry 15:41 (ide v sobotu, nedeľu a vo sviatok) bude zrušený v úseku Žilina – Vrútky a bude upravená jeho časová poloha nasledovne: odchod Vrútky 13:11 (+16 min.), Ružomberok príchod 13:54 (+2 min.), z Ružomberka v nezmenenej polohe. V ŽST Vrútky si budú môcť cestujúci do ŽST Žilina prestúpiť od rýchlika R 606 zo smeru Bratislava. Os 3913 Čadca 10:35 – Žilina 11:13 bude v sobotu, nedeľu a vo sviatok pokračovať až do Vrútok (príchod 11:50). Os 3472 Vrútky 9:50 – Žilina 10:18 bude premávať denne (premával v pracovné dni).



Linka Čadca – Skalité – Zwardoň (PL) (trať 129)

z dôvodu optimalizácie ponuky bude premávať vlak Os 4470 Čadca 5:44 – Zwardoň 6:23 častejšie na úseku Čadca – Skalité. Po novom bude v celom úseku vedený denne (išiel v sobotu, nedeľu a vo sviatok).

z dôvodu výlukových prác v železničnej stanici Zwardoň a následnej požiadavky poľskej strany dôjde k nasledovným zmenám: Os 4472 Čadca 14:37 – Zwardoň 15:10 bude odchádzať v (6) a (7) a 18. 4., 2., 3. 5. zo zastávky Skalité-Serafínov o 18 minút neskôr (15:26), Os 4479 Zwardoň 19:10 – Čadca 20:26 bude premávať v (1) – (5) okrem 18. 4., 2., 3.5. zo ŽST Zwardoň o 10 minút skôr.



Linka Vrútky – Horná Štubňa (trať 170)

Z dôvodu optimalizácie ponuky bude zrušený slabo vyťažený vlak Os 3934 v úseku Martin 20:06 – Vrútky 20:14.

Informačný servis

