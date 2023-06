Prehistorický les pochovaný pod vodou by mohol pomôcť pri vývoji nových liekov (video)

Prehistorický les, ktorý sa skrýva pod vodou pri brehoch americkej Alabamy, by mohol pomôcť vedcom pri vývoji nových liekov.

Starobylé drevo totiž obsahuje živočíchy s dosiaľ neznámymi baktériami, ktoré by mohli poslúžiť tomuto účelu.

Informuje o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA), ktorý podporil výskum Northeastern University a University of Utah zameraný na stratený les.

Hurikán odhalil pochované stromy

Cyprusový les rástol pred takmer 60-tisíc rokmi na brehoch rieky pri Mexickom zálive. Keď stromy umierali a popadali, pochoval ich sediment a s nárastom morskej hladiny následne voda.





Tak zostali skryté mnoho tisícročí, až kým sa oblasťou v roku 2004 prehnal hurikán Ivan a na morskom dne odhalil dávno pochované, no mimoriadne zachované, stromy.





Vedci zo zmienených univerzít sa za lesom, ktorý sa nachádza v hĺbke vyše 18 metrov, potopili v decembri a zobrali z neho vzorky, ktoré podrobili výskumu v laboratóriu.





„Mali sme možnosť pozrieť sa, aké druhy organizmov využili toto nechránené staroveké drevo. Rôzne druhy živočíchov, ktoré sú v ňom pochované, a aké druhy živočíchov žili na jeho povrchu,“ priblížil Francisa Choi, ktorý je vedúci laboratória v Centre oceánológie pri Northeastern University.

V starom dreve našli nové baktérie

Podľa NOAA vedci z dreva vytiahli viac ako 300 živočíchov a sústredili sa najmä na mäkkýše žijúce v dreve. Hoci sú tieto mäkkýše vedcom známe, baktérie z týchto tvorov žijúcich v 60-tisíc rokov starom dreve dosiaľ ešte nikto neobjavil.





„Podarilo sa nám izolovať baktérie z nich a získať niektoré, s ktorými sme dosiaľ ešte nerobili, z čoho sme naozaj nadšení,“ vyjadrila sa pre CNN výskumná profesorka lekárskej chémie Margo Haygood z University of Utah.









Zo spomínaných mäkkýšov vedci odobrali sto kmeňov baktérií, mnoho z nich nových. V prípade 12 z nich odborníci sekvenujú DNA, aby vyhodnotili ich potenciál pre výrobu nových liekov.

Už v minulosti baktérie z mäkkýšov žijúcich v dreve viedli k študovaniu minimálne jedného antibiotika ako liečiva na parazitické infekcie, tvrdí NOAA.

Ďalšie expedície pozastavili





Haygood vysvetlila, že baktérie testovali na antimikrobiálne látky a neurologickú aktivitu, čo by mohlo viesť k liečivám proti bolesti a rakovine. Do programu plánujú vedci zahrnúť aj testy na antivirotiká.





Vedci skúmajú nové vzorky aj pre využitie v iných oblastiach okrem farmácie, ako napríklad pri výrobe papiera, textílií, potravín, krmiva pre zvieratá, čistých chemikálií a obnoviteľných palív, uvádza NOAA.





Ďalšie expedície do podmorského lesa pre pandémiu nového koronavírusu pozastavili. Haygood spolu so svojím tímom podľa jej slov bude naďalej pracovať na výskume vzoriek a dúfa, že výsledky zverejnia v priebehu roka. Choi zase pracuje na obstaraní bezpilotných podvodných robotov, aby s ich pomocou les nasnímal a vytvoril jeho 3D vizualizáciu.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.