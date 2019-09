Predstavujeme garantovanú energetickú službu, spoľahlivého pomocníka pri obnove budov a zariadení

BRATISLAVA 14. septembra 2018 (WBN/PR) - Pohľad na schémy projektov garantovanej energetickej služby – GES, dokáže odradiť nejedného záujemcu. V skutočnosti je celý proces oveľa jednoduchší, ako sa môže zdať. Stačí sa len vyznať v spleti základných pojmov a toho, ako celý proces funguje.

Čo je GES?

Garantovaná energetická služba – GES, často z angličtiny označované aj ako EPC je – zjednodušene povedané – projekt, v rámci ktorého vám dodávateľ energetických služieb (ESCO spoločnosť), zavedie v nehnuteľnosti alebo verejných objektoch energeticky úsporné opatrenia. Kto začal počítať náklady, môže ihneď prestať. Dodávateľ služieb (ESCO) vám výšku úspor garantuje a práve tými sa celý projekt spláca. Na svojich pravidelných výdavkoch však do skončenia zmluvy nepocítite prakticky nič a následne už len šetríte. No závisí to aj od modelu, ktorý si zvolíte.

Spomenuli sme ESCO spoločnosť, o čo ale ide? Je to dodávateľ energetických služieb, ktorý na seba vezme riziká spojené s projektom, vrátane finančného a to počas celého trvania projektu. Preto je v jej záujme, aby bol projekt od začiatku realizovaný v najvyššej možnej kvalite.

Ešte predtým, než sa rozhodnete pre konkrétny obchodný model, mali by ste brať do úvahy aj svoju počiatočnú pozíciu a to, čo všetko chcete v rámci energeticky úsporných opatrení dosiahnuť. Projekt môžete realizovať aj za vlastné prostriedky, no návratnosť a ďalšie náležitosti je potrebné prekonzultovať s odborníkmi, aby ste sa vyhli sklamaniu.

V čom spočíva úspora energie a aké sú jej benefity

Energetická úspora sa dosahuje rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, kde a ako sa realizuje. Spravidla ide o modernizáciu celého objektu, optimalizáciu spotreby a výmenu technických zariadení (vykurovacie zariadenia, výmena kotlov a svietidiel, nové rozvody, vzduchotechnické jednotky, atď.) tam, kde je to potrebné. Všetko s ohľadom na ochranu životného prostredia a celkové zlepšenie komfortu. Vďaka tomu nielen šetríte svoje budúce prostriedky, ale prispievate k environmentálnej udržateľnosti, chránite zdravie svojich nájomníkov a výrazne zvyšujete hodnotu svojho majetku.

„Sme presvedčení, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú naozaj veľké, potenciál však dostatočne nevyužívame. No verím, že s novým usmernením Eurostatu, vďaka ktorému sa GES služby nebudú rátať do verejného dlhu, sa dočkáme kvalitnej obnovy verejných budov a tým aj efektívnejšieho školstva, zdravotníctva a verejnej správy,“ hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).

Komu sa projekt GES oplatí

Projekty s garantovanou úsporou energie nikoho nelimitujú. Môžu ich realizovať súkromní podnikatelia s víziou budúcich úspor energií, ale aj školy, nemocnice, úrady a iné verejné inštitúcie. Obzvlášť voľnejšie ruky má od tohto roku verejný sektor, aj práve kvôli vyššie spomínaným zmenám v usmernení Eurostatu. Aj napriek tomu, že nové podmienky sú vítané, obnova si stále vyžaduje silnú motiváciu vlastníkov a správcov budov. Či už vo forme vzdelávania o garantovaných energetických službách, prezentáciou a oceňovaním projektov, ktoré idú príkladom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Asociácia poskytovateľov energetických služieb vyhlasuje už druhý ročník ocenenia EFEKTIA s podtitulom Voľnejšie ruky pre verejný sektor.

Zabojovať o najlepší projekt energetickej úspory môžete aj vy, stačí prihlásiť svoj projekt do 30.9. na webe . Vyhlásenie víťazov aj s prezentáciou projektov sa uskutoční na slávnostnom galavečere. Viac informácií o garantovanej energetickej službe a ocenení EFEKTIA 2018 nájdete na

