Predstavitelia skrachovanej Silicon Valley Bank čelia skupinovej žalobe, podcenili riziká a investície boli negatívne ovplyvnené

Materská spoločnosť skrachovanej americkej Silicon Valley Bank (SVB), jej výkonný riaditeľ a finančný riaditeľ čelia skupinovej žalobe.

Žalobu voči SVB Financial Group, Gregovi Beckerovi a Danielovi Beckovi podali na súde pre Severný okres v Kalifornii.

Žiada bližšie nešpecifikované odškodné pre tých, ktorí investovali do SVB v období od 16. júna 2021 do 10. marca 2023.

Podľa žaloby akcionárov, ktorú vedie Chandra Vanipenta, niektoré štvrťročné a ročné finančné správy SVB plne nezohľadnili varovania Federálneho rezervného systému (Fed) o zvyšovaní úrokových sadzieb.

Najmä výročné správy za roky 2020 až 2022 podľa nej „podcenili riziká, ktoré pre spoločnosť predstavujú, tým, že nezverejnili, že pravdepodobné zvýšenie úrokových sadzieb, ako to načrtol Fed, má potenciál spôsobiť spoločnosti neodvolateľnú škodu“.

Spoločnosť tiež „nezverejnila, že ak by jej investície boli negatívne ovplyvnené rastúcimi úrokovými sadzbami, bola obzvlášť náchylná na bankový run,“ uvádza žaloba.

Silicon Valley Bank skrachovala minulý týždeň, čo otriaslo technologickým sektorom a vyvolalo obavy malých podnikov a jednotlivcov, ktorí v nej mali vklady. Úľavu niektorým priniesol krok vlády zaručujúci všetky vklady SVB nad poisteným limitom 250-tisíc dolárov.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

