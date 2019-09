Predseda strany Smer-SD Robert Fico by mal byť údajne v Izraeli u najlepších kardiológov

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) - Hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút nemôže potvrdiť informáciu, že je predseda strany Robert Fico v Izraeli.

Spravodajský denník v piatok informoval o tom, kde a z akého dôvodu sa nachádza predseda Smeru. „Odletel do Izraela. Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom,“ povedal pre médiá zdroj zo Slovenska, ktorý si neželal byť menovaný.

„Je to pravda a samozrejme, že o všetkom bol informovaný náš premiér Benjamin Netanjahu. Boli sme pánovi Ficovi maximálne nápomocní,“ reagoval nemenovaný zdroj z Izraela. Oba zdroje sú podľa Pravdy dôveryhodné a zastávajú vplyvné funkcie.

Fico podstúpil operáciu srdca v apríli 2016. Chirurgický zákrok vykonali špecialisti v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Podľa nepotvrdených informácií mu vtedy zaviedli trojitý bypass.

