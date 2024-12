Predseda snemovne Vondráček navštívil prezidenta Zemana v nemocnici neoprávnene, stretnutie sa prešetrí

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Poslaneckej snemovne Radek Vondráček vo štvrtok navštívil prezidenta Miloša Zemana v nemocnici neoprávnene. Kancelár Vratislav Mynář ho k nemu na jednotku intenzívnej starostlivosti priviedol bez vedomia jeho ošetrujúceho lekára.

Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na hovorkyňu Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe Jitku Zinke.

Návšteva blízkych osôb

Hovorkyňa vo vyhlásení na webstránke nemocnice vysvetlila, že Zemana navštevuje len vybraný okruh blízkych osôb, ku ktorým Vondráček v čase návštevy nepatril.

„Tento neoprávnený vstup eviduje ÚVN ako takzvanú nežiaducu udalosť, ktorá bude preverená v rámci interného vyšetrovania nemocnice,“ uviedla.

Nemocnica tiež údajne nemôže potvrdiť obsah stretnutia, pretože pri ňom nebol prítomný nikto zo zdravotníckeho personálu, a dištancuje sa od Vondráčkových vyjadrení o zdravotnom stave prezidenta.

Liečba si vyžiada čas

Odchádzajúci predseda snemovne navštívil Zemana vo štvrtok popoludní a podľa svojich slov s ním bol päť až desať minút. Prezident je síce na lôžku, no podľa neho normálne komunikoval, mal dobrú náladu, vtipkoval a potvrdil mu, že je pripravený „stretnúť sa s ďalšími aktérmi povolebného vyjednávania“.

Krátko pred Vondráčkovým vyhlásením verejne vystúpila aj Zemanova manželka Ivana. Oznámila, že prezident podstupuje liečbu, ktorá si vyžiada čas.

Zemana hospitalizovali v nedeľu. Jeho ošetrujúci lekár v nedeľu povedal, že ho hospitalizovali v súvislosti s chronickým ochorením, na ktoré sa lieči.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu