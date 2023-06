24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu dopravnú nehodu a bol zranený spolu s ochrankárom a vodičom. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej besede.

K nehode malo dôjsť v Podunajských Biskupiciach v okolí križovatky Mramorová a Ulica Svornosti.





Matovič priblížil, že auto s predsedom NR SR údajne išlo na križovatke na zelenú, keď do nich zboku vrazilo druhé vozidlo idúce na červenú.





Kollár, jeho ochrankár aj vodič utrpeli zranenia.





„Kollár je po nehode pri vedomí a spolu s príslušníkom úradu pre ochranu ústavných činiteľov bol prevezený do Nemocnice sv. Michala v Bratislave na ďalšie vyšetrenia,“ priblížila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR Michaela Jurcová.



aktualizované 25. októbra 09:46





Kollár sa nachádza v Univerzitnej nemocnici na Kramároch, je v stabilizovanom stave a pri vedomí. Zlomený má druhý krčný stavec, odhadovaná dĺžka rekonvalescencie je niekoľko týždňov. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR Michaela Jurcová.





"S veľkým znepokojením som prijal informáciu o autonehode predsedu parlamentu Borisa Kollára. Žijeme hektické časy, uponáhľané a nervózne ktoré sa prenášajú do nášho profesionálneho výkonu. Želám svojmu parlamentnému kolegovi a jeho spolupracovníkom skoré uzdravenie," reagoval na šokujúcu udalosť Peter Pellegrini (Hlas-SD) na sociálnej sieti.

Pridali sa aj ďalší a prezidentka

Rovnako na sociálnej sieti popriali Kollárovi a jeho kolegom skoré uzdravenie šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), poslankyňa národnej rady Jana Bittó Cigániková (SaS) či minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) alebo minister financií Eduard Heger (OĽaNO).





Prezidentka SR Zuzana Čaputová bola informovaná o sobotňajšej vážnej dopravnej nehode predsedu národnej rady a zaujímala sa o jeho zdravotný stav.





„Jemu, ako aj jeho vodičovi a členovi jeho ochranky, prezidentka želá skoré uzdravenie,“ informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

