Predseda europarlamentu reaguje na smrť Jozefa Chovanca, vyzval na dôkladné vyšetrenie

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v pondelok vyzval na dôkladné vyšetrenie smrti slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý skonal po predvlaňajšom neprimeranom zásahu belgickej polície. Zodpovedných činiteľov požiadal o súčinnosť pri vyšetrovaní a poskytnutie odpovedí, pričom zdôraznil, že Európsky parlament bude prípad sledovať.

Ľudské práva sú kľúčové hodnoty

Ako Sassoli uviedol v tlačovej správe Európskeho parlamentu, "ľudské práva a právny štát sú pre Európsku úniu kľúčové hodnoty". Dodal, že prípadom smrti Jozefa Chovanca sa bude zaoberať Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).

Slovákovi vo februári 2018 odopreli na letisku v Charleroi nástup na palubu lietadla po tom, ako sa nepreukázal letenkou a správal sa násilne. Údajne sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Smrť Slováka prirovnali k Floydovi

Policajti ho po zadržaní odviedli do záchytnej cely na letisku, kde udieral hlavou do steny, až začal krvácať. Vtedy "strážcovia zákona" zasiahli opäť, položili ho na posteľ a zabránili mu v pohybe, pričom jeden policajt na ňom sedel a ostatní sa na tom zabávali. Podľa portálu BBC News policajt tlačil na hrudný kôš zadržaného osemnásť minút. Ďalší z policajtov počas incidentu dokonca hajloval. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

Chovanec vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne. Belgické médiá prirovnali Slovákov skon k smrti Georgea Floyda, ktorému v máji tohto roka policajt kolenom tlačil na krk takmer osem minút napriek výzvam, že nemôže dýchať. Jeho smrť vyvolala v Spojených štátoch aj inde vo svete veľké protesty proti rasizmu a policajnému násiliu.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

