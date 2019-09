Predavača popcornu z Texasu si mýlia s austrálskym politikom, s ktorým ho spája jedna vec

AUSTIN 23. augusta (WebNoviny.sk) - Predavač popcornu z texaského Austinu čelí posledné týždne nečakanému náporu pochvalných, ale najmä kritických a urážlivých správ, ktoré mu posielajú na jeho twitterový profil preňho úplne neznámi ľudia z Austrálie. Volá sa totiž Peter Dutton, rovnako ako nová hviezda austrálskej politiky, ktorý bol donedávna ministrom vnútra a už dlhšie sa snaží vyvolať vnútrostranícku revolúciu a zosadiť súčasného austrálskeho premiéra Malcolma Turbulla.

Dodáva však, že čítať si odkazy určené pre austrálskeho politika je niekedy aj zábavné. Austrálčanov naďalej považuje za milých ľudí a rád by túto krajinu niekedy v budúcnosti navštívil.

I wish the people of Australia would look at my profile and realize I’m a 30 yr old black man before sending me tweets and DMs. https://t.co/vzTF8JeMlZ



&mdash Peter Dutton (@PeterDutton5) August 23, 2018