Predaj živých kaprov je nehumánny a tu sú štyri dôvody, prečo je tomu tak

Napriek tomu, že na Slovensku je tradícia kupovať živé kapry, nie je to humánne, o čom sa už dlhšie hovorí medzi odborníkmi. Ryby vrátane kaprov nemajú dostatok potrebnej ochrany. Informoval o tom v tlačovej správe Humánny pokrok.

Vyhladovanie, podberáky aj kaďa

Prvým problémom je vyhladovanie. Kapry znižujú príjem potravy počas zimy aj vo svojom prirodzenom prostredí, no vtedy prechádzajú do latentného zimného spánku.

Podstupujú hladovku, ktorá má za následok úbytok váhy a mäsa. Pri nakupovaní živého kapra kupujúci platia za menej mäsa v horšej kvalite.

Prenos 2 – 5 kg ryby si vie zabezpečiť skoro každý človek spred maloobchodnej predajne či trhoviska domov. 14 alebo 20-kilogramové kapry nie sú pre zákazníkov také atraktívne a prenos by nebol pohodlný ani jednoduchý.





Druhým problémom sú siete a podberáky. Používanie podberákov spôsobuje kaprom stres, poškodzuje to ich obranný sliz na koži a môže dôjsť aj k poraneniam.





Tretím problémom je kaďa, dochádza k vyčerpaniu kyslíka a kapry v nich tak môžu aj zahynúť. Prúd vody je často nedostatočný, čo spôsobí kyslosť vody a pôsobí tak nebezpečne na ryby. Negatívom je nedostatočná hĺbka nádob, pretože kapry prirodzene žijú na dne vôd. Kapry sú vďaka svojmu mechúriku a sluchovým orgánom obzvlášť citlivé na nadmerný hluk a vibrácie.





Prevážanie živých tvorov je ďalším problémom a faktorom zvýšeného stresu. Transportný stres je jedným z najzávažnejších typov stresu u rýb, cicavcov, ale i vtákov.

Utrpenie pri neodbornej manipulácii

Pred usmrtením je potrebné kapra omráčiť, aby zabíjanie neprebiehalo počas plného vedomia. U rýb je to obzvlášť veľmi dôležité, pretože po prerezaní žiabier vykrvácajú až priebehom niekoľkých minút, počas ktorých zažívajú obrovské utrpenie. Zákazníci pri kúpe kapra nepreukazujú, či majú odborné znalosti rýchleho a efektívneho omráčenia a samotného usmrtenia rýb. Kapry končia svoj život neodbornou manipuláciou a usmrtením, ktoré im spôsobuje ďalšie utrpenie.





Podľa Strategického plánu rozvoja akvakultúry SR do roku 2030 sa naskytá možnosť využiť prebytočné spracovateľské kapacity a ryby prestať predávať živé.





Minulý rok sa k predajú živých rýb najmä počas Vianoc vyjadril ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš, ktorý upozornil, aby ľudia s rybami cítili, nakoľko kapry trpia, už len tým, že sa transportujú. Dodal, že kapor je tradícia, no nie je tradícia, že musia byť živé.





Takmer polovica ľudí nekupuje na štedrovečernú večeru kapra, tradícia kupovania živej ryby je silnejšia za západe Slovenska

Takmer polovica ľudí nekupuje na štedrovečernú večeru kapra.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, na ktorom sa zúčastnilo 1 005 respondentov. Pätina opýtaných kupuje spracovanú mrazenú alebo chladenú rybu, ďalšia pätina kupuje živú rybu a necelých 14 percent respondentov si kúpi zabitého kapra pri predaji. V tlačovej správe o tom informovalo občianske združenie Humánny pokrok.

V prieskume z takmer 35 percent ľudí, ktorí využívajú predaj živých kaprov, odpovedalo na otázku, čo by urobili, keby už nemali živé ryby, ale mali by v ponuke chladené alebo mrazené kapry. Takmer 27 percent zodpovedalo, že by hľadali ponuku živých kaprov v inej predajni a 29 percent respondentov by ponuku chladeného alebo mrazeného kapra prijalo.





Príjem domácnosti, vek a vzdelanie neukázal rozdiely v kupovaní živého kapra. Prieskum ukázal, že tradícia kupovania živej ryby na Vianoce je silnejšia na západnom Slovensku a najmenšiu tradíciu zaznamenali v Košickom kraji.

Necelých 11 percent opýtaných súhlasí, aby bol predaj živých kaprov zakázaný, 27 percent ľudí rozhodne nesúhlasí, aby bol predaj zakázaný. Necelých 18 percent skôr súhlasí so zákazom a 37 percent skôr nesúhlasí.

Koľko sú Slováci ochotní minúť za vianočné darčeky? Väčšina podľa prieskumu utratí menej ako vlani

Rastúca inflácia má vplyv aj na blížiace sa Vianoce.

Takmer 60 % Slovákov sa totiž chystá minúť na vianočné darčeky menej peňazí ako vlani. Jeden z desiatich opýtaných ich tento rok nebude kupovať vôbec.

Mnohí sa musia uskromniť a aj preto približne polovica ľudí utratí za darčeky spolu maximálne do 200 eur, ďalšia štvrtina od 200 do 400 eur.

Vyplýva to z októbrového reprezentatívneho prieskumu agentúry Stem/Mark pre Home Credit Slovakia.

Zbytočné zadlžovanie

Až dve tretiny Slovákov sa bude pri predvianočných nákupoch spoliehať na zdroje z bežnej mesačnej výplaty. Traja z desiatich siahnu na svoje úspory. Tých, čo si budú požičiavať, je len pár percent.





„Jedným zo základných pravidiel je zbytočne sa nezadlžovať pre vianočné darčeky. Tie zväčša nepatria do kategórie nevyhnutných vecí,“ radí ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský.

Finančne nenáročné darčeky

Dominujú skôr finančne menej náročné darčeky, čo korešponduje so súčasnou ekonomickou situáciou mnohých rodín. Najčastejším darčekom pod stromčekom bude tento rok kozmetika, vyjadrilo sa tak 45 % respondentov. Knihy plánuje kupovať 38 % opýtaných, hračky 36 %, oblečenie a obuv 35 %.





Z ďalších najčastejších darčekov to bude vybavenie domácností, darčekové poukazy, výživové doplnky, či elektronika.

Online nákupy

Z roka na rok pribúda online kupujúcich, no stále sú tu aj ľudia, čo preferujú klasické predajne. Mnohí to kombinujú, čo platí aj v prípade predvianočných nákupov.

Tridsaťsedem percent respondentov kúpi väčšiu časť darčekov v e-shopoch a menšiu v kamenných predajniach, tretina kupujúcich zase o niečo viac v kamenných obchodoch a zvyšok na internete. Takých, čo úplne všetko kúpia online, sú len tri percentá.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.