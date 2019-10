Predaj vstupeniek na MS v hokeji 2019 v Bratislave a v Košiciach sa zmenil, môžu za to priekupníci

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) - Organizačný výbor majstrovstiev sveta 2019 v ľadovom hokeji na Slovensku (10.- 26.5.) stanovil nové podmienky pri predaji vstupeniek. Reaguje tým na úvodné problémy, ktoré nastali pri spustení predaja lístkov, ale aj na rôznych podvodníkov a priekupníkov.

Záujemcovia o vstupenky na šampionát sa po novom musia zaregistrovať, jeden fanúšik si bude môcť kúpiť maximálne štyri lístky jedného druhu a nebude ich možné zakúpiť v kamenných predajniach.

Výrazný nárast fanúšikov

"Sledujeme v našich systémoch výrazný nárast fanúšikov, ktorí chodia na športové podujatia. Majstrovstvá sveta považujeme za jedno z najväčších podujatí. Vo svete sa stáva, že ľudia majú záujem kúpiť čo najviac lístkov a predať ich za čo najvyššiu cenu. Chceli sme to eliminovať, ale nevieme to simulovať v testovacom prostredí. Problém bol aj v tlači vstupeniek. Ospravedlňujeme sa za to. Chceme čo najviac zabrániť týmto nepríjemnostiam, ale na sto percent sa to nedá eliminovať," povedal Eduard Jánošík, predseda predstavenstva spoločnosti Denax, dodávateľa softvérových riešení pre spoločnosť Ticketportal.

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút vyhlásil boj proti priekupníkom lístkov. Zároveň vyhlásil, že je spokojný s rozhodnutím presunúť zápasy slovenskej reprezentácie v skupinovej fáze z hlavného mesta do metropoly východu.





"Teší nás záujem o obyčajné lístky a tiež skyboxy v Bratislave aj v Košiciach. Veríme, že presunúť reprezentáciu do Košíc bolo správne. Dokazuje to veľký záujem ľudí. Absolvovali sme veľa stretnutí s predstaviteľmi Ticketportalu, aby sa ďalšie problémy už neopakovali," uviedol Kohút na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Problémy v kamenných predajniach

"Problém s nákupom viacerých lístkov sa ocitol najmä v kamenných predajniach. Keď niekto kúpi 4 vstupenky na otvárací deň, nebude si môcť kúpiť v iných balíčkoch lístok na to isté podujatie. Naďalej je možnosť zaregistrovať sa online, lístky si rezervovať a vytlačiť v kamennej predajni. Snažili sme sa umožniť predaj v kamenných obchodoch, ale legislatíva bola proti," priblížil Kohút.





"Po prvých technických problémoch systém ďalej fungoval. Dnes registrujeme predaných vyše 23 000 balíčkov denných lístkov. Momentálne je stále možnosť kúpiť si lístky aj na zápasy slovenskej reprezentácie," priblížil prezident SZĽH.





Organizátori veria, že registrácia pred nákupom vstupenky je dostatočne jednoduchá na to, aby jej porozumel každý fanúšik. "K registrácii sme pristúpili po požiadavke organizátora. Fanúšik príde na stránku oficiálneho predaja, vyberie si o aký typ vstupenky má záujem, tým sa dostáva do fronty, ktorá keď vyprší, dôjde k registrácii. Tam záujemca zadá meno, priezvisko, email a telefónne číslo v medzinárodnom formáte. Potom záujemcovi príde jedinečný SMS kód," ozrejmila zástupkyňa spoločnosti Ticketportal Stanislava Šebeňová.

Tri fázy predaja

"Máme tri fázy predaja. Septembrovú, decembrovú a februárovú. V októbri si záujemcovia môžu kúpiť vstupenky iba na základnú skupinu, od decembra si budú môcť kúpiť denné vstupenky na play-off. Od februára bude možnosť kupovať si vstupenky na jednotlivé zápasy. Uvoľňujeme vstupenky do predaja postupne. Nebudeme to ďalej oznamovať. Odporúčame fanúšikom, aby sledovali oficiálne kanály MS. Nebudeme konkretizovať, koľko lístkov na zápasy slovenskej reprezentácie ešte je k dispozícii. Kapacity hál sú veľmi obmedzené," zhodnotila riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji Michaela Grendelová





Prezident SZĽH predstavil aj nový kódex hokejového fanúšika. "Utvorili sme štatút fanúšika Hockey Slovakia klubu - aby bolo jasné, ako sa správať a používať lístky pre vlastnú potrebu," uzavrel Kohút.

