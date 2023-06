Predaj starších domov v Spojených štátoch amerických stúpol na najvyššiu úroveň od roku 2006

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Predaj starších domov na trhu USA v septembri posilnil o 9,4 percenta. Znamená to, že vysoká aktivita na trhu obytných nehnuteľností naďalej trvá napriek pandémii koronavírusu. Informovalo o tom vo štvrtok americké Národné združenie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR).

Predaj starších domov v krajine sa minulý mesiac zvýšil na sezónne upravenú ročnú mieru 6,54 milióna bytových jednotiek. Išlo o najvyššiu úroveň od februára 2006, kedy kulminovala predošlá bublina na trhu nehnuteľností.

September je zvyčajne mesiacom, počas ktorého sa nákup domov v USA spomaľuje. Avšak, v dôsledku pandémie sa predaj domov, ktorý sa realizuje na jar, o niekoľko mesiacov omeškal.

Viac k téme: nehnuteľnosti

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz