Predaj poistenia motorových vozidiel cez web rastie a bude rásť

BRATISLAVA 10. decembra 2018 (WBN/PR) – Predaj poistenia motorových vozidiel prostredníctvom webu rastie a bude rásť. Domnieva sa Peter Gál – zakladateľ stránky poistnamyska.sk.

Gál má viac ako 20-ročné skúsenosti v poisťovníctve, pričom viac ako desať rokov pôsobil ako finančný riaditeľ poprednej zahraničnej poisťovne pôsobiacej na Slovensku. Priznáva, že E commerce je v porovnaní s tradičným predajom poistných produktov cez brokerov a maklérov odlišné.

Na druhej strane vníma túto oblasť nielen ako súčasť trhu, ale s veľkým potenciálom rastu. V čom vidí priestor na zlepšenie a rozšírenie je nielen samotný predaj, ale aj poskytovanie užitočných informácii a samozrejme pomoc klientom v šetrení na cene a voľbe čo najideálnejšieho produktu.

Ako vznikol nápad založiť webovú stránku s on-line poistením motorových vozidiel?



Stránky porovnania poistenia vznikli najskôr v krajinách, kde bol poisťovací trh rozvinutejší v porovnaní so Slovenskom. Práve tam vznikli aj veľké porovnávače –takzvané agregátory, ktorých účelom je porovnať širokú škálu poistných produktov. Medzi tradičné produkty porovnávania patria jednoduché poistne produkty – to sú také, ktoré nepotrebujú detailné vysvetlenie poistnými poradcami. Porovnanie cien na webe sa stalo súčasťou nášho života aj vďaka takmer neobmedzenej dostupnosti a využívaniu webu v každodennom živote. Preto aj predaj cez web rastie a bude aj naďalej rásť.



Tu začala aj naša motivácia prečo poskytovať tento typ služieb cez web. Uvedomujeme si, že rozhodujúcimi faktormi pre zákazníka nakupujúceho cez internet sú pozitívne skúsenosti a samozrejme výhodná cena. A práve jeden z takýchto produktov je Povinné zmluvné poistenie (PZP). Zákonne ho potrebuje každý poistník – motorista a väčšine z nich záleží na kvalite a cene ponúkaného produktu.

V dnešnej dobe nie je ničím neobvyklím objednávať si produkty on-line. Taktiež existuje viacero spoločností, ktoré ponúkajú práve on-line poistenie vozidla. V čom je vaša spoločnosti iná a iné ponúka?



Naša stránka poskytuje možnosť rýchlej kalkulácie prvotnej ceny PZP. Funguje to tak, že stačí zadať EČV (ŠPZ) vozidla, vek klienta a následne sa vypočíta najnižšia cena na trhu pre PZP. Zároveň mu stránka porovná, koľko môže klient ušetriť. V prípade záujmu klient pokračuje v zadávaní ostatných parametrov určujúcich konečnú cenu PZP a posledným krokom je uzatvorenie PZP. Vo všetkých krokoch je klient objektívne informovaný o konkurenčných cenách a vie porovnať koľko na tom konkrétnom PZP može ušetriť. Stále existujú veľké rozdiely v cenách produktov jednotlivých poisťovní a prostredníctvom takýchto porovnaní klient reálne ušetrí a trvá to len niekoľko minút.

V čom je rozdiel medzi on-line ponukou PZP a stretnutím s klasickým poistným poradcom či priamou návštevou/komunikáciou s poisťovňou?



On-line porovnanie PZP poskytuje ponuky od viacerých poisťovní naraz na jednom mieste a predovšetkým pomáha ušetriť nielen peniaze ale aj čas. Takéto porovnanie totiž pomáha nájsť najvýhodnejšiu cenu za minúty či niekedy dokonca sekundy. Týka sa to obzvlášť produktov PZP, ktoré nie sú náročné na pochopenie, výpočty a zahrnutie výluk v poistnom krytí. Takto klient nemusí chodiť nikde a vie si zabezpečiť vždy cenovo aktuálne poistenie z pohodlia domova. Poistné následne uhradí cez e banking a vytlačí si bielu kartu k PZP. Treba si uvedomiť, že ceny klesajú šetrením personálnych nákladov na človeka, ktorý by sa vám takto venoval. Pri návšteve konkrétnej poisťovne by ste získali ponuku len od tej konkrétnej spoločnosti.

Idem prvýkrát poistiť svoje vozidlo on-line. Čo nemám zabudnúť, naopak, na čo si mám dávať pozor?



Aj pokiaľ plánujete prvý krát poistiť svoje vozidlo on-line – nemusíte sa ničoho obávať, je to jednoduché. Stačí vám k tomu pripojenie k internetu a nepotrebujete k tomu ani počítač. Dnes si totiž takmer polovica klientov uzatvára PZP cez mobil. Aj toto je bezpečná cesta, keďže stačí zadať EČV alebo poslednú EVČ vozidla, ktoré kupujete a údaje sa vám načítajú samé. Až potom zadávate osobné údaje potrebné na zobrazenie cien jednotlivých poistení. Tieto údaje sa stlačením tlačítka „porovnaj“ posielajú do poisťovní a behom niekoľkých sekúnd takto získate aktuálne ceny PZP. Ak EČV nie je v našej databáze alebo nemáte EČV , máte ešte možnosť zadať technické údaje k vozidlu manuálne. Po výbere poistenia je potrebné údaje už len skontrolovať, on-line uzavrieť a zaplatiť na účet poisťovne. Dokumenty ako poistný návrh, biela karta dostanete ihneď do e-mailu. Ak si potrebujete nechať čas na premyslenie, dostanete e-mail s linkom zobrazenia ponuky, cez ktorý sa môžete vrátiť na kalkuláciu, obnoviť ju a pokračovať tam, kde ste skončili a nemusíte zadávaľ dáta ešte raz. Poistný návrh ani zmluvu netreba podpisovať, stáva sa totiž platný zaplatením. Potrebné je už iba vytlačiť bielu kartu či záznam o nehode. Po uhradení niektoré poisťovne posielajú originály dokumentov poštou, niektoré volia ekologickejšiu cestu a to e-mailom.

Od čoho sa odvíja cena PZP a čo ju ovplyvňuje? Existujú podmienky, na základe ktorých môžem platiť menej?



Nie je to len o špecifickej kategórii údajov, ktoré by ovplyvňovali cenu. Každý parameter, ktorý zadáte do poistnej kalkulačky, má dopad na konečnú cenu. Samozrejme, existujú parametre, ktoré zvyšujú riziko a škodovosť a preto majú podstatný vplyv na rast ceny PZP. Sú to napríklad: hmotnosť auta, výkon, objem motora, mladší vek majiteľa vozidla, či je majiteľ nový, menej skúsený vodič a samozrejme nehodovosť klienta. Naopak, parametre, ktoré ceny PZP znižujú sú napríklad: bezškodový priebeh, niektoré poisťovne majú segmentáciu podľa PSČ registrácie auta (registrácia auta na vidieku má nižšie riziko a cenu v porovnaní s mestom), ďalej či má napríklad poistník dieťa do 15 rokov (dieťa do 15 rokov má vplyv na rizikovosť – tu je predpoklad, že sa vodič správa zodpovednejšie). Ponúkaná cena poisťovne závisí od vekovej segmentácie klienta, ale aj od cenovej politiky poisťovne. Napríklad istá poisťovňa uprednostňuje starších skúsenejších vodičov, ktorým ponúka veľmi zaujímavé ceny. Niektoré poisťovne majú za predchádzajúce škody masívne prirážky a iné pritom len mierne navýšenia. Existujú aj vernostné zľavy poisťovní, keď má napríklad klient v poisťovni už viac zmlúv. Výsledný cenový rozdiel zistíte pri samotnom porovnaní.

Idem prepoistiť auto – zmeniť súčasnú poisťovňu – kto mi s tým pomôže? Máte nejaké rady, kedy o to najneskôr požiadať?



Ak zistíte že máte priestor ušetriť a chcete zmeniť poisťovňu, treba to urobiť Vami podpísanou písomnou výpoveďou doručenou do poisťovne najneskôr šesť týždňov pred výročím, inak musíte čakať celý rok. Najlepšie je ju zaslať doporučenou poštou. Môžete to spraviť aj na pobočke poisťovne.

Ako je to po poistení s papiermi? Kto mi doručí originálne zmluvy a garantuje dodržanie zmluvných podmienok?



Nakoľko on-line poistné návrhy sú predkladané poisťovňou, netreba ich podpísať klientom a stávajú sa záväznými už zaplatením návrhu. Originály poistného návrhu, bielu aj zelenú kartu a ostatné dokumenty posielajú poisťovne poštou alebo emailom.



Aj s príchodom novej európskej legislatívy je aj čoraz viac uľahčené porozumenie poistným produktom a zabezpečenie požiadavky, aby klienti boli včas a dostatočne informovaní pred tým ako sa rozhodnú. Takouto súčasťou je informačný dokument IPID. Takmer každá legislatíva v oblasti poisťovníctva už rieši aj oblasť on-line predaja. Aj poisťovne sú dnes prispôsobené a adaptované na on-line obchod a cez ich web servis vieme získať ich aktuálne ceny ich on-line produktov. Týka sa to hlavne produktov, ktoré možno porovnať a poistenie uzavrieť bez predchádzajúcej obhliadky.

Ako je to z hľadiska osobných údajov a zákonmi s tým spojenými? Moje dáta sa niekde archivujú?



Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/769 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a zákona NR SR 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov. Účelom spracúvania je sprostredkovanie poistenia a informovanie o možnostiach poistenia, kde právnym základom je plnenie zmluvnej povinnosti, splnenie zákonnej povinnosti, alebo na základe oprávneného záujemu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ.



Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom našej webovej stránky, ich prenos cez internet je v zašifrovanej podobe a sú uložené v bezpečnom dátovom úložisku. Ak sa rozhodnete pre uzatvorenie zmluvy, vaše údaje poskytneme vami zvolenej poisťovni prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála. Ako finančný agent s licenciou NBS máme povinnosť údaje archivovať zákonom stanovenej lehote. Po tejto dobe vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme.

Ponúka Vaša stránka okrem PZP a dobrých rád niečo navyše?



Ponúkame okrem vyššie spomínaného napríklad aj systém odmeňovania. Pokiaľ návštevník odporučí našu stránku, tak môže za to dostať po splnení podmienok odmenu. Funguje to tak, že odporúčate sa zaregistruje, následne si vygeneruje link, ten zdieľa so svojimi priateľmi, rodinou, známymi. Tento jednoduchý odmeňovací systém využívame ako alternatívu platenej reklamy.



Bližšie informácie získate na stránke www.poistnamyska.sk

