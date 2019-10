Pred Starou tržnicou vyrastie iglu. Ľudí v ňom naučia, ako triediť nápojové kartóny

Všetky vrstvy nápojového kartónu možno ďalej spracovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život. Podľa Palva Němečka, obchodného riaditeľa TetraPak, a.s je to hodnotný materiál. Papierové vlákna použité na výrobu kartónov na nápoje sú dlhé a silné, čo znamená, že predstavujú kvalitný zdroj vlákien pre papierne. "Obal obsahuje v priemerne 70% papiera. Ten je vo všeobecnosti považovaný za obnoviteľný. To znamená, že jeho zásoby sa prirodzene obnovujú. Zbytok, 20% až 25% tvorí polyetylén, ktorý je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy a 5% tvorí hliník, ktorý chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami," dodáva Němeček. Vlákna z nápojových kartónov sa používajú na výrobu papierových produktov ako sú papierové utierky, vreckovky, obaly na vajíčka, obálky, papierové tašky, krabice na pizzu a iné.