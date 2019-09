Pred rokom poslední, teraz sú prví. Buffalo natiahlo sériu víťazstiev a je na čele NHL

BUFFALO 28. novembra (WebNoviny.sk) - Národná hokejová liga má za sebou necelú tretinu základnej časti a nečakaného lídra. Tím Buffalo Sabres sa utorkovým triumfom nad San Jose Sharks (3:2 pp) dostal o bod pred Tampa Bay Lightning a Nashville Predators, ktorí boli doteraz lídrami konferencií.

Buffalo natiahlo šnúru víťazstiev na desať, čo je vyrovnanie historického maxima v tomto klube, kde kedysi úspešne pôsobil aj súčasný generálny manažér slovenských reprezentácií Miroslav Šatan.

Hráči Sabres nepoznajú pachuť prehry od 4. novembra. Postarali sa o najdlhšiu víťaznú sériu v NHL od 16 neprerušených triumfov Columbusu od 29. novembra 2016 do 3. januára 2017. V prípade Buffala sú tieto fakty o to zaujímavejšie, že v predchádzajúcich sezónach patrili výkonnostne do suterénu profiligy a v ostatných šiestich rokoch sa ani raz nedostali do play-off.

"Som šťastný za nás, ale najmä za našich fanúšikov. Máme za sebou šesť ťažkých rokov a oni nás stále povzbudzovali. Je to úžasný pocit vidieť ich nadšených počas tohto vydareného obdobia," uviedol fínsky obranca Buffala Rasmus Ristolainen.

Sebavedomie vo vyrovnaných zápasoch

"Šable" nevedú žiadne strelecké preteky. Svojich súperov stínajú vo vyrovnaných zápasoch nečakanými výpadmi v koncovkách. Až deväť z desiatich víťazstiev bolo o jeden gól, až sedemkrát si museli pomôcť predĺžením či nájazdmi, z toho aktuálne trikrát v sérii.

"Môžete začať rátať sivé vlasy na mojej hlave. Hráči to však stále napokon nejako zvládnu," zasmial sa tréner Phil Housley, ktorý je pri kormidle od leta 2017. "Vo vyrovnaných zápasoch máme dosť sebavedomia na to, aby sme to zvládali. Keď súper vedie, nepodliehame panike a stále sa nájde niekto, kto skóruje," tvrdí Ristolainen na webe NHL.

Parádnu fazónu aktuálne má najmä 26-ročný krídelník Jeff Skinner. Niekdajší veľký talent kanadského hokeja dal víťazný gól aj v utorok proti San Jose a s 19 zásahmi sa prestrieľal na čelo tabuľky kanonierov NHL k česko-fínskej dvojici David Pastrňák - Patrik Laine.

Gólovo sa darí Skinnerovi

Skinner v ostatných 18 zápasoch skóroval 18-krát. "V správny čas je na správnom mieste. Má veľmi dobrý výber miesta, dokáže vybojovať stratený puk. Vie sa vopred postaviť tam, kam bude smerovať puk a potom skóruje," povedal tréner Housley na adresu Skinnera. "Všetky tímy v tejto lige sú kvalitné. Ide o to, kto má ochotu a chuť sa zlepšovať zo zápasu na zápas. Máme v tom ešte rezervy, ale učíme sa v dôležitých momentoch predvádzať najlepší hokej," podotkol Skinner.

Buffalo má aktuálne na konte už 17 víťazstiev z 25 zápasov (k tomu 8 prehier, z toho 6 v riadnom hracom čase), čo je len o osem triumfov menej, než Sabres dosiahli v celej uplynulej sezóne, čiže 82 dueloch základnej časti. Na jej konci sa ocitli na poslednom 31. mieste. Teraz sú na opačnom póle tabuliek. "Boli to veľmi zlé emócie v minulej sezóne. V prípravnom období akoby si to každý z nás uvedomil a teraz sa to ukazuje," ponúkol krátke porovnanie obranca Nathan Beaulieu.

