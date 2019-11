Prečo spať bez oblečenia? Tu je 9 benefitov, ktoré treba vedieť

Vedeli ste, že na kvalitný spánok má vplyv aj to, či spíme nahí, alebo oblečení?

Spánok je dôležitou súčasťou nášho života, ktorá vplýva vo veľkej miere na našu každodennú existenciu. Najmä kvalitný odpočinok má pre nás nespočetné množstvo zdravotných výhod a jeho nedostatok je vážnym problémom čoraz väčšieho počtu ľudí.

Budíte sa aj vy unavení a nevyspatí? Existuje jednoduchý spôsob, ako to napraviť. A nielen to. Spite nahí! Prečo? Tu je hneď niekoľko dôvodov, ktoré vás presvedčia.

Aktívnejší život

Ak nemáte počas spánku pyžamo, ste pripravení rýchlejšie niečo podniknúť a neláka vás to leňošiť v posteli a podľahnúť sedavému spôsobu života, z ktorého hrozia kilá navyše. Oponujete, že to nie je pravda? Ale je. Keď spíte nahí, hlad vás skôr či neskôr vyženie z postele, a keď už sa musíte obliecť, neoblečiete si predsa pyžamo, ale veci, z ktorými sa dá isť von. A keď už máte oblečenie do “terénu”, skôr vás to vytiahne z domu na čerstvý vzduch. Takisto ráno, keď sa ponáhľate do práce, odpadne vám čas potrebný na vyzlečenie z pyžama.

Cítite sa šťastnejší a slobodnejší

Len si predstavte ten pocit, nič vás neomína, neškriabe, neškrtí a nezväzuje. No necítite sa pritom slobodnejšie? A pocit slobody a voľnosti výrazne prispieva aj k pocitu šťastia.

Zjednodušíte si život

Ak spíte bez oblečenia, mnohé z vecí si zjednodušíte. Ušetríte na pyžame, keďže ho nemusíte kupovať. Máte menej prania a oblečenia, ktoré vám zaberá miesto v skrini. Síce obliečky budete musieť prať častejšie, ale nie tak často, ako tomu býva v prípade pyžama.

Lepšie sa vám spí

Ako už bolo vyššie spomenuté, ak spíte nahí, zlepší sa aj váš spánok. Nerozptyľujú vás totiž žiadne gombíky, šnúrky, či iné záležitosti na pyžame. Nemusíte sa starať o pokrčenú látku, ktorá vás môže počas noci tlačiť a znepríjemniť vám vaše sny.

Starnete pomalšie

Spánok bez oblečenia môže každú noc pomôcť nášmu organizmu regulovať úrovne melatonínu a rastového hormónu. Tieto chemické látky pomáhajú v tele spomaliť starnutie a sú nevyhnutné pre naše zdravie. Keď spíte v oblečení, vaše telo sa zahrieva a bráni efektívnemu využívaniu týchto hormónov. Inými slovami, ak spíte nahí, starnete pomalšie.

Intímne zdravie

Nielen ženám, ale aj mužom prospieva, ak spia nahí. Prečo? Chladnejšie podmienky počas spánku pomáhajú silnejšiemu pohlaviu udržať spermie zdravé. U žien zas platí, že spanie bez oblečenia pomáha predchádzať kvasinkovým infekciám intímnych miest, ktorým sa darí v teplom a vlhkom prostredí. A práve náš odev takémuto prostrediu výrazne napomáha.

Lepšia pokožka

Ak spíte nahí, vaša pokožka je prevzdušnená a môže dýchať. Týka sa to najmä tých miest, ktoré sú pokryté vrstvami látky aj v letnom období, ako je napríklad podpazušie alebo nohy. Znížite tak riziko vzniku kožných ochorení, ktoré hrozia najmä na zaparenej pokožke, ktorá má obmedzený prístup k vzduchu.

Môžete schudnúť

Fakt, že počas spánku nie ste oblečení, pomáha udržať vašu telesnú teplotu v optimálnom rozmedzí a tým aj vaše hladiny kortizolu. Kortizol je takzvaný stresový hormón, ktorého vysoké hladiny v organizme môžu napáchať veľa škody. Ak spíte oblečení a prehrejete sa, hladina kortizolu stúpne a je vysoká aj po prebudení. To môže viesť k zvýšenému pocitu úzkosti, túžby po nezdravom jedle a tým k priberaniu na váhe. Ak spíte naopak nahí, vaša telesná teplota sa drží dole, vy máte kvalitnejší spánok a vaše telo si za týchto podmienok dokáže lepšie regulovať hladinu kortizolu.

Máte lepší intímny život

Ak ste zadané a obaja spíte nahí, dáva to väčšiu šancu, že vás to oboch bude častejšie lákať na spoločné milovanie. Kontakt kože na kožu vyvoláva potrebu maznania a uvoľňuje obrovské množstvo oxytocínu, čo je neurotransmiter, ktorý prehlbuje vašu lásku i vášeň k partnerovi.

