Pre účastníkov Ligy majstrov je nachystaný poriadny balík, šampión môže zarobiť vyše 82 miliónov eur

NYON 18. septembra (WebNoviny.sk) - Mužstvá, ktoré sa prebojovali do skupinovej časti futbalovej Ligy majstrov 2018/2019, sa okrem prestížnych duelov môžu tešiť aj na prílev nemalých súm do klubovej kasy. Len za účasť medzi kontinentálnou elitou získa každý účastník 15,25 milióna eur.

V porovnaní s predchádzajúcou sezónou však poriadne vzrástli bonusy za dosiahnuté výsledky. Kým v minulom ročníku 2017/2018 bral každý tím za víťazstvo v skupine 1,5 milióna eur, po novom to bude až 2,7 milióna. Aktéri remízového zápasu zinkasujú po 900-tisíc eur.



Zaujímavé sú taktiež prémie za účasť v neskorších vyraďovacích kolách. Postupom zo základnej skupiny do osemfinále si mužstvá prilepšia o 9,5 milióna, štvrťfinalistom pribudne na konto ďalších 10,5 milióna a semifinalistom rovných 12 miliónov.



Víťaz LM získa 19 miliónov, doteraz to bolo 15 miliónov eur. Ak by niektoré z mužstiev vyhralo v skupinovej fáze všetkých šesť duelov a následne by sa prepracovalo až k zisku "ušatej trofeje", môže zarobiť až 82,45 milióna eur. Prvenstvo v milionárskej súťaži obhajuje španielsky klub Real Madrid, ktorý ovládol ostatné tri ročníky LM.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !