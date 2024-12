Pre svojvoľné osadenie klimatizácie si môžete pošramotiť dobré vzťahy so susedmi, ako sa vyhnúť zbytočným opletačkám?

Na celom Slovensku čelíme vysokým letným horúčavám, najhoršie tieto teploty zvládajú ľudia žijúci v bytoch bez klimatizácie.

Ako ďalej upozorňuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov, kúpa klimatizácie je jednoduchý proces, avšak nie pre obyvateľov bytových domov.

Hrozí poškodenie fasády

Nakoľko je klimatizácia umiestnená na fasáde domu, zasahuje do spoločných priestorov a s tým vznikajú možné problémy, ako poškodenie celistvosti zateplenia, čo môže spôsobiť zatekanie, znehodnotenie zateplenia, ale aj tvorbu plesní.

Počas horúcich dní odvod kondenzačného výtoku môže dosiahnúť až 40 litrov za deň, čo môže spôsobiť kvapkanie vody susedom na balkóny. Zvuk klimatizácie môže pokojné susedské vzťahy razom pokaziť. Majitelia si myslia, že rozhodnutie o kúpe klimatizácie spočíva len na nich, no nie je to tak.

Spoločné časti domu

„O vlastníctve bytov a nebytových priestorov je jasne definované, čo sa považuje za spoločné časti domu a fasáda do nich patrí. Fasáda je spoločnou časťou bytového domu tak, ako aj lodžie, balkóny a terasy s právom výlučného užívania. No, čo je dôležitejšie, je skutočnosť, že podľa zákona, nie je možné do nich zasahovať na základe individuálneho rozhodnutia vlastníka, keďže ide o zásah do spoločného majetku ostatných spoluvlastníkov. Na takýto zásah teda potrebuje súhlas aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v kvóre nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov,“ uvádza združenie.

Horúčavy sú nebezpečné aj pre zvieratá, vďaka jednoduchým pravidlám dokážete predísť prehriatiu ich organizmu

Počas extrémne horúcich dní odporúča iniciatíva zvierací ombudsman niekoľko pravidiel, ktoré pomôžu predísť prehriatu alebo úmrtiu zvieraťa.

Venčiť treba skoro ráno alebo večer

„Nenechajte ho v aute ani na minútu. Neprechádzajte sa po horúcom chodníku, venčiť choďte v neskorších hodinách a na trávnatých plochách a v tieni. Zdržiavajte sa vo vnútri. Vyhýbajte sa fyzickej záťaži, hru treba odložiť na neskoršiu hodinu.

Kontrolujte dostatok pitnej vody, prípadne pridajte do misy aj kocky ľadu. Podložte pod zviera studenú podložku alebo ho jemne prikryte vlhkým uterákom. Pripravte bazénik s vodou alebo poskytnite miesto na chladnej dlažbe v kúpeľni,“ uviedla Katarína Schneiderová z tímu Zvierací ombudsman.





Nebezpečenstvo nehrozí v letných mesiacoch len v zavretých autách, ale aj samotná fyzická námaha vonku vo veľmi horúcom počasí spôsobuje vážne stavy prehriatia, ktoré veľakrát končia tragicky.

Prehriatie zvierat počas horúčav

„Extrémne horúčavy v posledných dňoch zapríčinili mnoho kolapsov zvierat z prehriatia. V Univerzitnej veterinárnej nemocnici UVLF v Košiciach sme riešili niekoľko prípadov prehriatia psov, ktoré sa nám v krátkom čase podarilo stabilizovať, ale niektoré skončili, bohužiaľ, tragicky. Mylne sa majitelia domnievajú, že k prehriatiu môže dôjsť len keď je zviera uzavreté v nejakom priestore, napríklad v aute. No najčastejšou príčinou býva prehriatie vonku, keď má pes nadmernú fyzickú aktivitu v čase veľkých horúčav. K prehriatiu môže dôjsť napríklad aj pri nevinne vyzerajúcom aportovaní,” vysvetľuje MVDr. Martina Karasová z Kliniky malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Spálené labky

Taktiež prechádzka po rozpálenom chodníku, ktorého teplota môže dosiahnuť až 70 stupňov Celzia, máva nepríjemné následky v podobe popálenín na labkách.





„Našťastie, majitelia psíkov sú už v súčasnosti dobre informovaní a prípady popálenín vidíme len veľmi sporadicky. Najväčší problém s vysokými teplotami majú najmä staršie a obézne zvieratá, ale tiež brachycefalické plemená psov ako mops alebo francúzske buldočky. Pri nich musí majiteľ zvýšiť opatrnosť a v prípade vysokých teplôt korigovať ich fyzickú aktivitu na minimum. Nie každý pes si dokáže sám vyhodnotiť riziko, keďže mnohokrát je pre neho hra a fyzická aktivita veľkým stimulom a ľahko môžu preceniť svoje sily, preto musí za psa rozmýšľať majiteľ,“ dodala Karasová.





