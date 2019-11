Pre Slovensko bola ČSR základom neskorších úspechov, je nutné si uvedomiť dôležitosť jej vzniku

BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) - Vznik Československej republiky bol pre Slovákov a Slovensko dôležitý základ pre neskoršie úspechy. Uviedol to pre agentúru SITA sociológ Michal Vašečka s tým, že vznik spoločného štátu priniesol obom národom viacero výhod.

Podľa jeho slov získali obe krajiny skutočne blízkeho partnera v budúcnosti a na vznik spoločnej republiky nadväzovali neskoršie úspechy. Československá republika vznikla v 28. októbra 1918.

„Vo všeobecnosti môžeme považovať vznik Československej republiky za ten správny základ, ktorý vytvoril podmienky pre neskoršie úspechy, či už samostatného Slovenska, alebo Českej republiky. Určite to treba vnímať ako niečo veľmi pozitívne a dôležité z historického pohľadu,“ uviedol Vašečka.

Nedostatočná znalosť histórie

Kým v Českej republike podľa prieskumu vnímajú vznik ČSR ako jednu z troch najdôležitejších udalostí v histórii, na Slovensku je táto udalosť na ôsmej priečke. Podľa sociológa Vašečku za to môže nedostatočná znalosť histórie.

„Slováci by si mali uvedomiť, aká dôležitá historická udalosť je vznik spoločnej republiky. Ak by nevznikla, mohli by sa hypoteticky rozprávať o tom, či by vôbec vznikla samostatná Slovenská republika, alebo nie. Okrem toho obom národom toto spojenie prinieslo naozaj blízkeho partnera aj do budúcnosti. Vieme, že viacero štátov, alebo krajín je akosi osamotených, Arméni, či Maďari. My máme skutočne blízku krajinu v podobe Českej republiky,“ doplnil Vašečka.

Väčší profit mali Slováci

Sociológ je presvedčený, že Česi vložili do spoločnej republiky väčší kapitál a naopak väčší profit mali Slováci. „Boli tu problémy, či už sociálne, ekonomické a toto spojenie ich dokázalo vyriešiť,“ uzavrel Vašečka.

Založenie Československej republiky vyhlásili predstavitelia českého politického života spolu so zástupcom Slovákov Vavrom Šrobárom v Prahe 28. októbra 1918. Pripomíname si teda už 100. výročie tejto historickej udalosti. Ďalší slovenskí predstavitelia sa k nim pridali Martinskou deklaráciou 30. októbra 1918.





